Spero acquiert une licence pour le médicament expérimental d'Innovent destiné au traitement des maladies immunitaires, pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spero Therapeutics SPRO.O a acquis les droits hors de la Grande Chine pour développer et commercialiser le traitement expérimental des maladies auto-immunes d'Innovent Biologics 1801.HK , dans le cadre d'un accord d'une valeur pouvant atteindre environ 1,1 milliard de dollars, ont annoncé mardi les deux sociétés.

* Spero obtiendra les droits exclusifs de développement, de fabrication et de commercialisation du traitement, l’IBI355, dans le monde entier hors de la Grande Chine, tandis qu’Innovent conservera ses droits sur son marché national.

* Cette transaction permet à Spero d’acquérir son premier actif dans le domaine de l’immunologie, alors qu’elle étend ses activités au-delà du secteur des maladies infectieuses.

* Innovent recevra un paiement initial et pourra prétendre à des paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation, pour un montant total d’environ 1,1 milliard de dollars, ainsi qu’à des redevances sur les ventes.

* L’IBI355 cible le CD40L, une protéine impliquée dans la signalisation du système immunitaire, et est en cours de développement pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.

* Spero prévoit de lancer un essai de phase intermédiaire sur ce médicament dans le cadre de la maladie liée à l’IgG4 au deuxième trimestre 2027, tandis qu’Innovent prévoit de mener une étude de phase intermédiaire en Chine sur la maladie de Sjögren d’ici début 2027.

* La maladie liée à l’IgG4 est une affection inflammatoire chronique touchant plusieurs organes, tandis que la maladie de Sjögren est une maladie auto-immune qui affecte principalement les glandes lacrymales et salivaires.

* Le médicament a fait l’objet d’essais de phase précoce chez des volontaires sains et a également été étudié chez des patients atteints de la maladie de Sjögren, ont indiqué les sociétés.