SPARTOO soutient la formation des sages-femmes en Afrique aux côtés de l'Amref pour la septième année consécutive

Pour recevoir les prochains communiqués de presse de SPARTOO, un seul clic ! Inscrivez-vous sur la liste de diffusion newcap@spartoo.com



Grenoble, France, le 13 octobre 2021 – 17h45 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce son soutien à l’Amref Health Africa pour la septième année consécutive.



Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers de renouveler aujourd’hui notre soutien à l’initiative portée par l’Amref, devenue au fil des années un véritable pilier de la stratégie RSE de Spartoo. Une opération à laquelle nous vous invitons à participer en suivant ce lien : https://www.spartoo.com/operation-amref.php. Depuis le début de notre engagement, des milliers de sages-femmes et infirmiers ont été formés à soigner femmes et enfants, leur permettant de vivre dans de bonnes conditions. L’Afrique subsaharienne connaît encore aujourd’hui les taux de mortalité materno-infantiles les plus élevés au monde, des décès qui pourraient être évités si plus de personnels étaient formés sur place. Il en va de la responsabilité d’entreprises comme la nôtre de s’engager pour favoriser le développement de solutions concrètes dans les pays les plus défavorisés ».