Spartoo réduit ses pertes au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2024, Spartoo a dégagé un chiffre d’affaires de 65,3 millions d'euros, en baisse de 10,5% par rapport au premier semestre 2023. Malgré un volume d’affaires en baisse (-10,5%), les actions engagées par le groupe pour optimiser la marge et les dépenses (logistique, marketing, transport, etc…), ont permis de dégager un Ebitda ajusté de -0,2 million d'euros, en amélioration de 0,1 million d'euros par rapport au premier semestre 2023.

La marge commerciale s'établit à 26,4 millions d'euros sur la période, soit 40,5% du chiffre d'affaires, en progression de 0,8 point par rapport à la marge du premier semestre 2023 de 39,7%.

Après prise en compte d'un montant de dotation aux amortissements et provisions de 1,2 million d'euros, contre 1,5 million d'euros au premier semestre 2023, le groupe affiche une perte d'exploitation à 1,4 million d'euros au 30 juin 2024 contre une perte de 1,8 million d'euros un an auparavant.

Sa perte nette ressort à 1,2 million d'euros au 30 juin 2024, contre une perte de 2 millions d'euros au 30 juin 2023.

Le flux de trésorerie opérationnel ressort équilibré à 0,2 million d'euros, contre -0,5 million d'euros à la même période l'année précédente, hors éléments non récurrents significatifs.

La baisse du niveau de stock de -1,3 million d'euros enregistrée sur la période a permis de réduire le besoin en fonds de roulement et impacte ainsi positivement les flux de trésorerie.

