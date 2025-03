Spartoo: Highland CP cède ses parts au management information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Spartoo annonce le rachat à Highland Capital Partners de 2.867.401 actions par son management, incluant notamment ses cofondateurs Boris Saragaglia (PDG), Jérémie Touchard (Head Search Engine Management) et Paul Lorne (Head Supply Chain).



Actionnaire à hauteur d'environ 15,7%, Highland Capital Partners a proposé au management de la société de vente d'articles de mode en ligne de lui céder l'intégralité de ses actions, afin de renforcer sa position au sein de l'actionnariat de Spartoo.



Le 5 mars, Highland Capital Partners lui a ainsi cédé la pleine propriété des 2.867.401 actions Spartoo qu'elle détenait. A l'issue de cette acquisition, le management détient 28,9% du capital et 28,9% des droits de vote de la société.





