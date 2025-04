Spartoo à nouveau élu meilleur site e-commerce pour la 5ème année consécutive au palmares 2025 du magazine capital, 1er mensuel économique français

Grenoble, France, le 1er avril 2025 – 18h00 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, est fier de se trouver, pour la cinquième année consécutive, à la tête du classement du meilleur site de vente en ligne en 2024, dans la catégorie chaussures multimarques, avec une note en hausse à 8,5/10.



Toutes catégories confondues, Spartoo arrive également en tête de ce classement, sur près de 500 enseignes



Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Cette cinquième distinction consécutive par le magazine Capital récompense notre engagement constant à offrir la meilleure expérience d’achat possible. Ce résultat témoigne de la confiance de nos clients et de l’engagement de nos équipes qui œuvrent au quotidien pour offrir le meilleur service à nos clients. »



