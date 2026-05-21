SpaceX vise 10.000 lancements par an d'ici cinq ans - FAA

par David Shepardson

SpaceX vise à atteindre 10.000 lancements par an d'ici cinq ans, mais les responsables gouvernementaux devront constater une amélioration de la fiabilité avant d'approuver une telle expansion, a déclaré mercredi le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a précisé avoir eu vent de cet objectif de la part de la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell. En 2025, SpaceX a effectué 170 lancements, déployant environ 2.500 satellites.

Cette ambition affichée en matière de lancement intervient au moment où la société du milliardaire américain Elon Musk a dévoilé son dossier d'introduction en bourse, une opération qui pourrait atteindre mille milliards de dollars (862 milliards d'euros).

Bryan Bedford a précisé que Gwynne Shotwell lui avait parlé "de la vision à cinq ans de SpaceX visant à atteindre 10 000 lancements par an".

Dans une interview vidéo diffusée cette semaine par Forbes, Elon Musk a dit que SpaceX avait déjà placé 10.000 satellites en orbite, ajoutant que l'entreprise entendait à terme lancer 10.000 satellites de communication par an, sans toutefois préciser de calendrier.

En janvier, SpaceX a annoncé son intention de lancer une constellation d'un million de satellites qui orbiteront autour de la Terre et exploiteront l'énergie solaire pour alimenter des centres de données d''intelligence artificielle.

Bryan Bedford a souligné que la FAA aurait cependant besoin de constater une plus grande fiabilité des équipements avant d'approuver un tel objectif.

La FAA délivre les licences pour les lancements spatiaux commerciaux et prend des mesures pour simplifier les principales étapes. Elle impose des restrictions afin de s'assurer que les lancements ou les accidents spatiaux n'interfèrent pas avec le trafic aérien de passagers.

Selon Bryan Bedford, l'objectif de la réunion avec SpaceX "était de passer en revue les contraintes que nous constatons et de déterminer ce que nous pouvons faire dès maintenant en matière de planification pour nous mettre en position d'atteindre ce type d'objectif ambitieux".

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

(Rédigé par David Shepardson; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)