Moyen-Orient: les inquiétudes géopolitiques regagnent les marchés mondiaux

Un opérateur à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Les Bourses mondiales ont terminé dans le rouge mercredi, et le pétrole en hausse, les marchés subissant l'effet des tensions au Moyen-Orient après de nouveaux affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran.

Wall Street a mis un terme à sa série de records: le Dow Jones a perdu 1,21%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,89% tandis que l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,73%.

En Europe, la Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,71%, le Dax de Francfort a cédé 1,31%, et Milan 1,07%.

Même la Bourse de Londres a perdu 0,40% malgré des valeurs pétrolières soutenues par les cours du brut (BP +1,83% et Shell +1,70%).

Les indices boursiers ont été mis sous pression alors que les Etats-Unis et l'Iran se sont attaqués mutuellement dans la nuit de mardi à mercredi, chacun accusant l'autre de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile.

Le Koweït a lui dénoncé mercredi une frappe iranienne de drones sur son aéroport, première attaque meurtrière depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran le 8 avril.

"Les investisseurs supposaient qu'un accord allait être conclu, mais cela ne se concrétise pas", explique à l'AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management. "Le marché commence donc à s'impatienter face à cette situation."

Il ne s'agit pas "d'une vente panique, mais clairement d'une séance marquée par l'aversion au risque: les prix du pétrole ont fortement progressé" et "les inquiétudes concernant l'inflation sont revenues au premier plan", résume Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Le pétrole monte

"Les cours du pétrole poursuivent leur remontée après avoir atteint vendredi leur plus bas niveau depuis cinq semaines", indique David Morrison, de Trade Nation.

Le cours du baril de Brent de la mer du Nord a gagné 1,89% à 97,81 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, a progressé de 2,41% à 96,02 dollars.

"Les derniers développements suggèrent que les investisseurs ont peut-être été trop prompts à intégrer l'impact du protocole d'accord" évoqué par Washington en fin de semaine dernière, explique Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

Ce dernier prévoyait une extension de 60 jours du cessez-le-feu et une ouverture du détroit d'Ormuz, selon le média américain Axios.

La navigation dans ce passage maritime stratégique - où transite habituellement 20% du pétrole et du gaz consommés dans le monde - reste pratiquement impossible, en raison d'un double blocage imposé par les Etats-Unis et l'Iran.

En parallèle, Washington continue de puiser dans ses stocks de brut.

La réserve stratégique (SPR), mise à contribution depuis le début du conflit au Moyen-Orient pour amoindrir la flambée des prix de l'énergie, a perdu 8 millions de barils, la semaine passée selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Mi-mai, l'agence internationale de l'énergie (AIE) avait déjà sonné l'alarme face à une fonte "record" des réserves pétrolières à mesure que la guerre au Moyen-Orient s'enlise.

Les taux d'intérêt en hausse

Les préoccupations persistantes concernant l'inflation alimentée par les prix élevés de l'énergie font remonter les taux d'intérêt des emprunts souverains sur le marché de la dette des Etats.

Le rendement du "Bund", l'emprunt allemand à dix ans montait à près de 3,04% contre 2,97% la veille, et son équivalent français suivait à près de 3,67% contre 3,59%.

Aux Etats-Unis également, "les rendements des obligations du Trésor américain ont progressé, les investisseurs se préparant à une nouvelle série de publications économiques majeures, tandis que les tensions persistantes au Moyen-Orient continuaient d'assombrir le climat général de marché", relève Fawad Razaqzada, analyste de marché pour Forex.com.

Le taux de l'emprunt américain à échéance 10 ans s'établissait à près de 4,49% contre 4,44% mardi en clôture.