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Des frappes israéliennes font neuf morts dans la bande de Gaza
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 11:18

Conséquences d'une frappe israélienne, dans la ville de Gaza

Conséquences d'une frappe israélienne, dans la ville de Gaza

Des bombardements israéliens ont tué ‌jeudi au moins neuf Palestiniens dans la bande de Gaza, dont cinq membres d'une même famille, ont ​déclaré les services de santé du territoire.

Au moins 15 autres personnes ont été blessées.

L'aviation israélienne a frappé quatre appartements, dont celui de la famille ayant perdu cinq de ses membres, avant l'aube, ont ​précisé les secouristes à Gaza.

L'armée israélienne ne s'est pas exprimée dans l'immédiat sur ces frappes.

Des images de Reuters montrent un bâtiment éventré ​laissant apparaître du mobilier détruit et calciné. Au ⁠pied de l'immeuble, des débris éparpillés par l'explosion jonchent le sol.

Sur une vidéo diffusée sur ‌les réseaux sociaux palestiniens mais que Reuters n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat, on peut voir des personnes entrer dans un appartement avec des ​couvertures pour y recouvrir des cadavres.

"On ‌a été réveillés par la frappe à 02h30. On a vu ⁠des lambeaux de chair et les gens étaient en train de dormir. Ils disent que la guerre est terminée mais la guerre n'est pas terminée", a dit à Reuters Khalil Batran, un voisin de ⁠la famille décimée.

Seule une ‌fillette a survécu au bombardement du domicile de cette famille, ont dit les ⁠secouristes.

"On n'est nulle part en sécurité à Gaza (...) Chaque jour, ils nous tirent dessus de là-bas ‌et nous frappent avec des missiles. Ça ne sert à rien", a ajouté Khalil ⁠Batran.

Un cessez-le-feu conclu sous la médiation du président américain Donald Trump est ⁠officiellement entré en vigueur ‌en octobre dernier dans la bande de Gaza, deux ans après les attaques du Hamas en Israël ​le 7 octobre 2023. Les discussions indirectes sur ‌la mise en oeuvre de la deuxième phase de cet accord, prévoyant un désarmement du Hamas et des retraits israéliens, ​sont toutefois de fait à l'arrêt.

Malgré cette trêve, Israël poursuit ses bombardements sur l'enclave palestinienne, où ils ont fait 930 morts depuis cette date selon les bilans des autorités sanitaires locales ⁠qui n'établissent pas de distinction entre civils et combattants présumés.

Quatre soldats israéliens ont été tués sur la même période, selon l'armée israélienne, qui continue de contrôler plus de la moitié du territoire.

Israël affirme que ses bombardements sont destinés à empêcher des attaques imminentes et affirme autoriser l'entrée d'aide humanitaire et de marchandises dans l'enclave.

(Nidal al-Mughrabi au Caire et Dawoud Abu Alkas à Gaza, version française Bertrand Boucey, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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