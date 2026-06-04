Zone euro: Les ventes au détail diminuent plus que prévu en avril

Drapeaux sur le bâtiment de la Banque centrale européenne à Francfort, Allemagne
Les ventes au détail dans la zone euro ont diminué plus que prévu sur un mois en avril, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont baissé de 0,4% en avril sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un -0,3%, après +0,8% en mars (révisé de -0,1%).
Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1,0% en avril, contre +2,1% le mois précédent (révisé de +1,2%) et un consensus à +0,3%.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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