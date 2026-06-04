Zone euro: Les ventes au détail diminuent plus que prévu en avril

Drapeaux sur le bâtiment de la Banque centrale européenne à Francfort, Allemagne

‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont diminué plus que ​prévu sur un mois ​en avril, ⁠selon les données publiées ‌jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union ​européenne.

Les ‌ventes au détail ⁠dans les pays partageant l'euro ont baissé ⁠de 0,4% ‌en avril sur ⁠un mois, alors ‌que les ⁠analystes interrogés par Reuters tablaient ⁠sur ‌un -0,3%, après +0,8% en mars (révisé ​de -0,1%).

Sur ‌un an, les ventes au détail ont ​progressé de 1,0% en ⁠avril, contre +2,1% le mois précédent (révisé de +1,2%) et un consensus à +0,3%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)