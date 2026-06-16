SpaceX va racheter Anysphere pour 60 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SPCX.O , la société spatiale d'Elon Musk, a annoncé mardi qu'elle allait racheter l'éditeur de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars.