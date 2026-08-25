SpaceX va construire un port spatial pour le "Starship" en Louisiane

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SpaceX prévoit de construire un site de lancement pour le Starship dans le sud de la Louisiane, dans le cadre d'un accord annoncé mardi avec le gouverneur de l'État, l'objectif étant de lancer la construction de son quatrième port spatial l'année prochaine, a indiqué la société.