SpaceX sous son prix d'IPO, et le plus dur commence en août

(Zonebourse.com) - Un mois après la plus grosse introduction de l'histoire, l'action SpaceX cote sous ses 135 USD d'émission. Et début août, environ 119,5 MdsUSD de titres aujourd'hui bloqués arriveront sur le marché.

La barre a cédé mercredi. Pour la première fois, l'action SpaceX est passée sous les 135 USD de son introduction, le prix payé par les souscripteurs, et jeudi a enfoncé le clou, clôture à 131,11 USD, plus bas historique. Le mois avait pourtant commencé en fanfare. Premier échange à 150 USD le 12 juin, un pic à 225,64 USD 4 jours plus tard, puis la lente redescente, 42% de perdus depuis le sommet. Malgré la purge, comptez encore environ 1 700 MdsUSD de capitalisation, 44 fois le chiffre d'affaires attendu. Tout ça pour un groupe qui a perdu près de 5 MdsUSD l'an dernier, selon Reuters.

Pour comprendre la chute, regardez la montée. A l'IPO, SpaceX a mis en vente moins de 5% de ses actions. Les investisseurs se sont arraché ces titres rares, au point de pousser la valorisation à 2 100 MdsUSD dès le premier jour. Sauf que la rareté a une date de péremption. Deux séances après les premiers résultats, attendus début août, employés et investisseurs historiques pourront écouler 911,5 millions d'actions selon Reuters. Faites le calcul aux cours actuels, près de 119,5 MdsUSD prêts à sortir, quand 86 circulent aujourd'hui sur le Nasdaq.

Le contrat réserve un détail savoureux. Une seconde vague de 455,8 millions d'actions ne se libère que si le cours tient au-dessus de 175,50 USD avant le prochain rapport trimestriel. A 131 USD, aucun risque. La chute du titre protège le titre. Le calendrier des déblocages court, lui, jusqu'au 8 décembre, de quoi porter le flottant à 40% du capital, selon Reuters. Les 60% restants, dont la part de Musk, resteront verrouillés jusqu'à mi-2027.

L'histoire n'aide pas non plus. Reuters a repassé 50 grandes IPO américaines depuis 2010, les 21 qui ont cassé leur prix dans les deux premiers mois n'ont progressé ensuite que de 61% en médiane, contre 112% pour les autres. Et il ne manquait qu'un symbole. Jeudi, le premier vol de Starship depuis la cotation a été annulé à l'allumage, moteurs en panne. Nouvelle tentative la semaine prochaine, promet Musk.

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