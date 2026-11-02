SpaceX serait en pourparlers pour racheter Boost Mobile ou utiliser son réseau, selon le Washington Post

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(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 4 à 12)

SpaceX SPCX.O serait en pourparlers pour racheter Boost Mobile, le service de téléphonie mobile d'EchoStar ECHO.O , ou pour obtenir l'accès à son réseau, qu'elle loue à AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O , a rapporté lundi le Washington Post.

SpaceX a mené ces derniers mois des discussions avec l’opérateur de télécommunications EchoStar en vue de lancer son propre service mobile via un accord avec cette société, précise l’article, citant des sources proches des négociations.

Cette initiative viendrait soutenir les projets de la société dirigée par Elon Musk visant à construire un réseau mobile hybride satellite-terrestre via Starlink Mobile, en combinant sa constellation de satellites avec une infrastructure au sol afin de concurrencer les géants américains de la téléphonie mobile AT&T, Verizon et T-Mobile.

Les valeurs du secteur des télécommunications ont subi des pressions à la suite de l’accord de 8 milliards de dollars conclu par SpaceX concernant le spectre , les investisseurs évaluant la menace représentée par un nouveau concurrent dans le domaine de la téléphonie mobile par satellite.

L'acquisition de Boost Mobile ou l'accès à son réseau pourrait offrir à SpaceX une base d'abonnés et une plateforme de distribution déjà en place pour accélérer la mise en œuvre de ses projets.

EchoStar comptait 7,38 millions d’abonnés mobiles à la fin du deuxième trimestre, principalement des clients de Boost Mobile et de Gen Mobile.

M. Musk a personnellement discuté de cette transaction lors d’une rencontre avec le président d’EchoStar, Charlie Ergen, le mois dernier, selon l’article du Washington Post.

Le service proposé pourrait nécessiter l’accord d’AT&T et de T-Mobile, car les contrats de location de réseau existants de Boost Mobile ne seraient pas transférables à un nouveau propriétaire sans l’approbation de ces opérateurs, précise l’article.

SpaceX et EchoStar n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'action EchoStar a progressé d'environ 3,4 % en pré-ouverture, tandis que celle de T-Mobile a reculé de 2 %. AT&T et Verizon ont également légèrement baissé.

Les analystes et les experts du secteur ont attiré l'attention sur les défis auxquels SpaceX pourrait être confronté pour mettre en place un réseau susceptible de devenir le quatrième opérateur mobile aux États-Unis.

L’entreprise spécialisée dans les fusées et les satellites devra probablement investir massivement dans les infrastructures au sol, le service client, les subventions pour les téléphones mobiles et les promotions — des domaines coûteux du secteur de la téléphonie mobile où les « trois grands » sont déjà très présents.