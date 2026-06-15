SpaceX s'envole après une entrée en Bourse fracassante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

15 juin - ** Les actions de SpaceX SPCX.O ont grimpéde 16,4% à 187,41 dollars, poursuivant leur forte dynamique après leur entrée en Bourse vendredi

** Le titre a bondi de 19% vendredi, propulsant cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA à une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, ce qui en fait la sixième entreprise la plus valorisée des États-Unis

** SPCX indique que les souscripteurs ont exercé l'option " greenshoe " permettant d'acheter des actions supplémentaires, portant le produit total de son introduction en Bourse à 85,7 milliards de dollars, contre les 75 milliards levés la semaine dernière

** Le directeur général Elon Musk a déclaré dans un message sur X que l'entreprise pourrait générer 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel d'ici 2030, contre 18,7 milliards de dollars déclarés l'année dernière

** Le titre devrait être intégré en procédure accélérée au Nasdaq 100, puis aux indices FTSE Russell et MSCI plus tard en juin

** Plus de 940 millions de dollars d'actions SPCX ont changé de mains à 5 h 41 (heure de l'Est), dépassant déjà le total combiné de Nvidia, Microsoft et Tesla