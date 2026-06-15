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SpaceX s'envole après une entrée en bourse fracassante
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

15 juin - ** Lundi,l'action SpaceX SPCX.O a clôturé en hausse de 16,1 % à 186,93dollars, poursuivant sur sa lancée aprèsson entrée en bourse la semaine dernière

**L'entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA a bondi de 19 % vendredi, propulsant sa valorisation à plus de 2 000 milliards de dollars , ce qui fait de SpaceX la sixième entreprise la plus valorisée des États-Unis

** L'action affichait lundi à la clôture une hausse de 38,5 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars

** Plus de 241 millions d'actions ont changé de mains lundi; plus de 522 millions d'actions ont été échangées le jour de l'introduction en bourse - données LSEG

** « Sur une base nette, les investisseurs particuliers ont désormais acheté presque autant d'actions SPCX au cours des deux dernières séances qu'ils n'en ont acheté sur l'ensemble du marché boursier américain la semaine dernière » - Vanda Research

** SPCX indique que les souscripteurs ont exercé l'option « greenshoe » d' , permettant d'acheter des actions supplémentaires, ce qui porte le montant total des recettes de l'introduction en bourse à 85,7 milliards de dollars, contre 75 milliards levés la semaine dernière

** Une option « greenshoe » est utilisée pour stabiliser le cours de l'action et éviter des fluctuations importantes

** Le directeur général Elon Musk affirme dans un message sur X que SPCX pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, contre 18,7 milliards de dollars l'année dernière

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 22:17:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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