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SpaceX s'apprête à intégrer l'indice Nasdaq 100, ouvrant la voie à une vague d'achats passifs
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 02:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX SPCX.O sera intégré à l'indice Nasdaq 100, qui regroupe principalement des entreprises technologiques, le 7 juillet, a confirmé vendredi l'opérateur boursier Nasdaq, ouvrant ainsi la voie à une forte augmentation des investissements passifs dans le géant des fusées et de l'intelligence artificielle dirigé par Elon Musk.

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