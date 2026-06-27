SpaceX s'apprête à intégrer l'indice Nasdaq 100, ouvrant la voie à une vague d'achats passifs

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SpaceX SPCX.O sera intégré à l'indice Nasdaq 100, qui regroupe principalement des entreprises technologiques, le 7 juillet, a confirmé vendredi l'opérateur boursier Nasdaq, ouvrant ainsi la voie à une forte augmentation des investissements passifs dans le géant des fusées et de l'intelligence artificielle dirigé par Elon Musk.