SpaceX s'apprête à dépasser la capitalisation boursière d'Amazon alors que la hausse post-introduction en bourse se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours, ajout de graphiques et de détails)

Les actions de SpaceX SPCX.O , la société spatiale d'Elon Musk, ont progressé de plus de 10% mardi avant l'ouverture de la Bourse, plaçant l'entreprise en passe de dépasser Amazon.com en termes de capitalisation boursière pour devenir la cinquième plus grande entreprise mondiale, alors qu'elle prolongeait son rebond post-introduction en bourse .

AMZN.O Le titre était en hausse de 10,4% à 212,50 dollars, bondissant de plus de 57% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars et conférant à l'entreprise une capitalisation boursière de près de 2 800 milliards de dollars si les gains se maintiennent. La valorisation d'Amazon s'élève quant à elle à 2 660 milliards de dollars.

“Nous pouvons affirmer avec certitude que cette valorisation n'a absolument aucun sens aujourd'hui. Les gens achètent des actions SpaceX dans l'espoir que d'autres en feront de même et feront grimper le cours – c'est de la spéculation”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars l'année dernière et une perte nette de 4,94 milliards de dollars après sa fusion avec xAI, une entreprise déficitaire — contrairement à de nombreuses grandes entreprises technologiques de Wall Street qui ont affiché des résultats exceptionnels.

Les opérations sur les options SpaceX devraient débuter dès mardi, les premiers échanges s’annonçant intenses , volatils et probablement coûteux.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que les investisseurs devaient se préparer à la volatilité, en particulier au début de la vie de SpaceX en tant que société cotée en bourse, en raison de son flottant relativement faible et de sa valorisation élevée.

La hausse pourrait se poursuivre, car SpaceX devrait être intégrée en procédure accélérée dans le Nasdaq 100, ce qui en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

FTSE Russell et MSCI s'apprêtent également à ajouter le titre à leurs indices, avec effet respectivement le 26 et le 29 juin.

SpaceX a également annoncé lundi que ses souscripteurs avaient exercé l'option “greenshoe” pour acheter des actions supplémentaires, portant le produit total de son introduction en bourse à 85,7 milliards de dollars, contre les 75 milliards levés la semaine dernière.

Plus de 1,76 milliard de dollars d'actions SpaceX avaient changé de mains à 5 h 02 (heure de l'Est), soit plusieurs fois les volumes de transactions combinés de Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O .

D'autres valeurs technologiques de premier plan, notamment Nvidia et Alphabet GOOGL.O , s'échangeaient en légère baisse. Tesla reculait de 1,5%.