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SpaceX s'apprête à dépasser la capitalisation boursière d'Amazon alors que la hausse post-introduction en bourse se poursuit
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 10:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de SpaceX SPCX.O d'Elon Musk ont bondi de plus de 10 % mardi avant l'ouverture de la Bourse, plaçant l'entreprise en passe de dépasser Amazon.com en termes de capitalisation boursière pour devenir la cinquième plus grande entreprise au monde, alors qu'elle prolongeait son rebond post-introduction en bourse .

Le titre, qui avait bondi de plus de 19 % lundi, affichait en fin de séance une hausse de 10,1 % à 211,8 dollars, ce qui donnerait à l'entreprise une capitalisation boursière de près de 2 800 milliards de dollars si ces gains se maintiennent.

Amazon AMZN.O était évaluée en dernière cotation à 2 660 milliards de dollars.

Plus de 1,16 milliard de dollars de titres SpaceX avaient changé de mains à 4 h 14 (heure de l'Est), soit plusieurs fois les volumes de transactions combinés de Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O .

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