SpaceX remporte une commande de 1,6 milliard de dollars auprès de la Space Force américaine pour 18 lancements de Falcon 9

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur les contrats de SpaceX et la concurrence dans le secteur, paragraphes 3 à 8) par Joey Roulette

SpaceX a remporté mercredi des commandes d’une valeur de 1,6 milliard de dollars auprès de la Force spatiale américaine pour lancer, d’ici 2027, 18 missions Falcon 9 transportant des satellites du Pentagone destinés à la détection et au ciblage d’objets aériens, a indiqué cette dernière.

Ces 18 missions ont été attribuées à SpaceX dans le cadre de deux ordres de mission relevant du programme phare d’approvisionnement en lancements de la Force spatiale américaine, au sein duquel SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin et d’autres entreprises de lancement américaines intégrées au programme se disputent des missions lucratives. SpaceX a décroché cette année au moins 7 milliards de dollars de contrats avec le Pentagone, alors que l’administration Trump a posé les bases de son bouclier antimissile « Golden Dome », unprojet pluriannuel d’environ 185 milliards de dollars dans lequel la société de lancement et de satellites d’Elon Musk joue un rôle prépondérant . En mai, SpaceX a remporté des contrats de satellites d’une valeur de 6,5 milliards de dollars auprès de la Force spatiale américaine. Ce montant comprenait 4,16 milliards de dollars pour un réseau de satellites de détection de cibles mobiles en vol et , trois jours plus tard,2 ,29 milliards de dollars pour des satellites de communication capables de transmettre des données entre les capteurs d’alerte et de suivi de missiles et les intercepteurs en temps quasi réel.

L’attribution du marché à SpaceX annoncée mercredi s’inscrit dans le cadre d’un « calendrier d’acquisition sans précédent de deux mois », a déclaré Eric Zarybnisky, responsable des acquisitions de la Force spatiale, dans un communiqué de presse. Depuis des années, cette branche des forces armées cherche à accélérer le rythme de ses achats d’engins spatiaux et de lancements de fusées auprès du secteur privé.

SpaceX conserve une large avance sur ses concurrents pour les contrats du Pentagone. Ces dernières années, certains législateurs américains ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le Pentagone pourrait trop dépendre d’un seul fournisseur. Les responsables de la Space Force ont quant à eux déclaré vouloir stimuler l’activité et la concurrence au sein de l’industrie spatiale.

ULA, la coentreprise de fusées entre Boeing et Lockheed Martin et prestataire de longue date du Pentagone, fait l’objet depuis plusieurs mois d’une enquête technique concernant un système de séparation des propulseurs défectueux sur sa fusée phare Vulcan, certifiée pour le lancement des satellites du Pentagone.

Blue Origin, la société spatiale détenue par Jeff Bezos, enquête sur les causes de l’explosion soudaine de sa fusée New Glenn sur une rampe de lancement en mai dernier, à la veille de son quatrième vol. La fusée, qui fait également partie du programme de lancement de la Force spatiale, restera clouée au sol au moins jusqu’à la fin de l’année.