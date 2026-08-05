SpaceX recule alors que les inquiétudes liées aux dépenses en IA éclipsent ses premiers résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les dépenses d'investissement trimestrielles s'élèvent à 18,4 milliards de dollars, dont 15,8 milliards consacrés aux infrastructures d'IA

* Selon le directeur financier Johnsen, les nouveaux investissements en ressources informatiques sont amortis en moins d'un an

* SpaceX a signé pour 6,7 milliards de dollars de contrats supplémentaires dans le cloud depuis la fin du deuxième trimestre

* Les dirigeants prévoient que la capacité de calcul dépassera les deux gigawatts d’ici la fin de l’année

* L'action recule d'environ 12 % et reste en dessous de son prix d'introduction en bourse de 135 dollars

(Mise à jour des cours de l'action et ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 3 à 5 et 15) par Akash Sriram

SpaceX SPCX.O a vanté des rendements sur investissement plus rapides que prévu de ses dépenses en matière d'IA lors de sa première conférence téléphonique sur les résultats en tant que société cotée en bourse.

Mais les investisseurs sont restés préoccupés par la durée pendant laquelle son activité Starlink, déjà rentable, pourrait continuer à financer des investissements coûteux dans des centres de données et des puces de Nvidia NVDA.O .

L’action de la société a chuté d’environ 12 % mercredi, tombant bien en dessous de son prix d’introduction en bourse de 135 dollars, moins de deux mois après ses débuts retentissants.

« Les dépenses d’investissement devant rester élevées et l’enthousiasme des investisseurs s’essoufflant, je pense que le titre pourrait rester sous pression jusqu’à l’expiration de la période de blocage », a déclaré Carolane de Palmas, analyste de marché chez le courtier ActivTrades.

« Cela pourrait se traduire par une forte volatilité, à mesure que les marchés réévaluent la valorisation de SpaceX et la trajectoire de sa consommation de trésorerie. »

SpaceX a annoncé un chiffre d’affaires lié à l’IA qui a plus que triplé par rapport à l’année précédente et a dévoilé plusieurs nouveaux accords de cloud computing, alors même que ses dépenses d’investissement trimestrielles dans l’IA ont grimpé à 15,8 milliards de dollars.

Le directeur financier, Bret Johnsen, a indiqué que la rentabilité de ces investissements s’améliorait rapidement, mais a également laissé entendre que les dépenses en IA resteraient élevées.

« La rentabilité actuelle se traduit par un délai de récupération inférieur à un an pour nos nouveaux investissements en infrastructure informatique », a déclaré M. Johnsen, ajoutant que SpaceX avait signé pour 6,7 milliards de dollars supplémentaires de contrats de cloud computing depuis la fin du deuxième trimestre et était en passe d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de 100 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Cela contraste avec les investissements traditionnels dans les centres de données, qui mettent généralement des années à amortir leurs coûts initiaux.

« Elon n’a cessé de surprendre les investisseurs quant au potentiel de l’innovation et de la technologie, mais il y a toujours eu un décalage quant au délai nécessaire à la concrétisation de ces projets », a déclaré David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, faisant référence aux prévisions souvent optimistes d’Elon Musk concernant son entreprise de véhicules électriques Tesla

TSLA.O , qu’il n’a régulièrement pas su tenir.

« Je crois à ces chiffres. Je dirais que oui, ces chiffres sont ambitieux, mais ce n’est pas de la fantaisie. Les éléments sont là, ils nécessitent simplement une exécution sans faille. »

LE PARI SUR LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE L’IA

Les commentaires formulés lors de la conférence téléphonique post-résultats ont marqué un tournant dans le débat sur l’investissement autour de SpaceX.

Avant la publication des résultats, les investisseurs considéraient majoritairement les flux de trésorerie croissants de Starlink comme la principale source de financement des ambitions de l’entreprise en matière d’IA. La direction affirme désormais que l’infrastructure d’IA commence elle-même à générer suffisamment de revenus pour financer la poursuite de son expansion.

Certes, l’entreprise a consacré environ 18,4 milliards de dollars à des dépenses d’investissement au cours du trimestre, soit environ un cinquième des 85,7 milliards de dollars levés lors de son introduction en bourse en juin, et son flux de trésorerie disponible est resté fortement négatif alors qu’elle continuait d’investir massivement dans l’infrastructure d’IA.

« Nous avons observé que les géants de la tech faisaient l’objet du même examen minutieux lors de cette saison des résultats, les investisseurs remettant en question ces budgets illimités et commençant à exiger un retour sur investissement tangible », a déclaré Josh Gilbert, analyste en chef de la plateforme de trading eToro.

« SpaceX doit relever ce défi avec un degré de difficulté supplémentaire, car elle demande à ses actionnaires de financer des centres de données en orbite. »

L’activité IA de SpaceX a généré 2,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soit plus du triple de l’année précédente, même si elle est restée déficitaire sur le plan opérationnel.

Malgré cela, l’entreprise ne réduit pas ses dépenses. M. Johnsen a indiqué que les dépenses d’investissement au cours des deux prochains trimestres devraient se maintenir à des niveaux similaires à ceux du deuxième trimestre, SpaceX poursuivant l’expansion de sa capacité de calcul en IA, la production de Starship et le développement des satellites Starlink de nouvelle génération.

« Les nouvelles capacités de calcul sont rentabilisées si rapidement qu’elles s’apparentent davantage à un coût des marchandises qu’à des dépenses d’investissement », a déclaré Michael Monaghan, gestionnaire de portefeuille du fonds ETF Founders 100, qui détient des actions SpaceX.

Les dirigeants de SpaceX ont indiqué que la demande en puissance de calcul pour l’IA continuait de dépasser l’offre et qu’ils prévoyaient de terminer l’année avec plus de deux gigawatts de capacité de calcul. Si la demande reste suffisamment forte pour maintenir cette infrastructure pleinement exploitée, l’IA pourrait de plus en plus financer sa propre croissance plutôt que de dépendre des flux de trésorerie générés par Starlink.

« La relation entre les dépenses d’investissement et le chiffre d’affaires n’est pas viable; soit les dépenses d’investissement doivent baisser, soit le chiffre d’affaires doit augmenter considérablement. C’est là que la confiance dans la vision de Musk, son leadership technique et ses antécédents en matière d’exécution sépare les optimistes des pessimistes », a déclaré Drew Cupps, gestionnaire de portefeuille chez Polen Capital, qui détient une position dans SpaceX.