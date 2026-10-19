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SpaceX rebondit après avoir connu sa pire semaine depuis trois mois
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 11:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Les actions de SpaceX SPCX.O progressent de 0,9% à 147,35 dollars avant l'ouverture du marché

** Elles rebondissent après leur pire performance hebdomadaire depuis trois mois

** Les valeurs liées à l'IA ont été malmenées la semaine dernière en raison des craintes liées à la hausse des taux

** SpaceX annonce que le lancement de la mission de covoiturage spatial Bandwagon-5, à bord d’une fusée Falcon 9 en Floride et transportant 32 charges utiles, est prévu le 20 octobre

** Les vols partagés permettent de réduire les coûts pour les clients par rapport aux fusées dédiées

** Par ailleurs, Musk déclare sur X.com qu’il offrirait "une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain… la première d’une longue série".

** Le titre cote 8,2% au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 135 dollars

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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles et d'une citation du Premier ministre aux paragraphes ... Lire la suite

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