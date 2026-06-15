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SpaceX publiera ses résultats financiers sur son site web et sur la plateforme X
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX SPCX.O publiera ses résultats financiers trimestriels ou annuels, ainsi que toute autre information importante, uniquement via son site web et son compte sur X, et non par le biais des agences de presse, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

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