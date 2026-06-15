SpaceX publiera ses résultats financiers sur son site web et sur la plateforme X

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SpaceX SPCX.O publiera ses résultats financiers trimestriels ou annuels, ainsi que toute autre information importante, uniquement via son site web et son compte sur X, et non par le biais des agences de presse, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.