SpaceX publie ses premiers résultats, CA en forte hausse grâce à Starlink

SpaceX SPCX.O a annoncé mardi une hausse de 92% de son chiffre d'affaires pour le trimestre d'avril à juin, lors de la publication de ses premiers résultats depuis son introduction en bourse, grâce à la forte croissance de ses activités Starlink et d'intelligence artificielle.

La société d'Elon Musk a fait état d'un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars (6,76 milliards d'euros), contre 4,1 milliards un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a dépassé les prévisions de 6,93 milliards de dollars, selon les données de LSEG. La société a enregistré une perte nette de 541 millions de dollars imputable aux actionnaires pour le trimestre clos le 30 juin.

La société a indiqué avoir investi 18,37 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA, ainsi que dans l’expansion de Starship et de Starlink.

L’action SpaceX a reculé de 8% depuis son introduction en bourse record en juin, qui avait valorisé l’entreprise à environ 1.750 milliards de dollars. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire en raison de l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse, ce qui pourrait déclencher une vague de ventes d’actions par des initiés et des investisseurs de la première heure sur le marché.

Starlink et les activités de connectivité plus larges de SpaceX restent le principal moteur financier de l’entreprise, soutenant la volonté d'Elon Musk de bâtir une entreprise axée sur l’IA.

La division Internet par satellite de l’entreprise a continué d’élargir sa base d’abonnés mondiale, grâce au lancement de nouveaux satellites et à une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l’aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs publics.

Mais cette expansion s’est accompagnée d'une baisse du revenu moyen par utilisateur (ARPU) en raison notamment d'un développement international reposant sur des forfaits à prix réduits.

L’activité IA de SpaceX, qui comprend xAI, Grok et la plateforme de réseaux sociaux X, ainsi qu’une activité de centres de données en pleine expansion, a constitué son principal domaine d’investissement.

Les pertes d’exploitation de la division IA se sont alourdies, et SpaceX a averti que cette unité nécessiterait des investissements soutenus avant de pouvoir générer des bénéfices de manière régulière.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore ; version française Tangi Salaün)