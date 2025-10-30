SpaceX propose à la Nasa un plan d'alunissage "simplifié" pour le vaisseau Starship, alors que des inquiétudes pèsent sur l'avancement des travaux

La Nasa envisage d'ouvrir le contrat Artemis à des concurrents

SpaceX présente les étapes franchies dans le cadre du contrat relatif à l'atterrisseur lunaire Starship

La démonstration de ravitaillement en carburant dans l'espace est cruciale pour le succès de la mission lunaire de Starship

SpaceX, la société d'Elon Musk, a déclaré jeudi avoir proposé à la Nasa un plan simplifié pour envoyer des humains sur la lune à l'aide de sa fusée Starship, alors que l'agence fait pression sur ses sous-traitants pour qu'ils avancent plus rapidement afin de devancer la Chine sur la surface lunaire au cours de cette décennie.

"En réponse aux derniers appels, nous avons partagé et évalué officiellement une architecture de mission simplifiée et un concept d'opérations qui, selon nous, permettront un retour plus rapide sur la Lune tout en améliorant la sécurité de l'équipage", a écrit SpaceX dans un long billet de blog sur son site web décrivant les progrès de la fusée Starship.

La Nasa est confrontée à une forte concurrence de la Chine dans ses efforts pour ramener des astronautes sur la Lune , où aucun être humain n'est allé depuis la dernière mission américaine Apollo en 1972. La Nasa a fait appel à SpaceX en 2021 pour utiliser Starship pour les deux premières missions Artemis d'alunissage , et Blue Origin de Jeff Bezos a ensuite remporté un prix pour d'autres missions Artemis.

Mais cette année, l'agence spatiale américaine s'est retrouvée empêtrée dans un chaos politique en raison des préoccupations selon lesquelles ses sous-traitants chargés de l'alunissage n'agissent pas assez rapidement, des plans de l'administration Trump visant à réduire les effectifs de l'agence et de la vacance d'un administrateur permanent à la Nasa.

Ce rôle est actuellement occupé à titre temporaire par Sean Duffy , également à la tête du département des transports. La semaine dernière, Duffy a déclaré à la télévision que SpaceX était à la traîne dans le développement de Starship et que l'agence ouvrirait le contrat Artemis de l'entreprise à des entreprises concurrentes capables de présenter un plan plus rapide pour faire atterrir des humains sur la surface lunaire.

SpaceX, dans son billet de blog, a indiqué qu'elle avait franchi des dizaines d'étapes liées à son contrat pour l'atterrisseur lunaire Starship et qu'elle prévoyait d'en franchir d'autres l'année prochaine, y compris un essai en vol de longue durée.

SpaceX a déjà lancé 11 tests de Starship dans le cadre de sa campagne de développement "test jusqu'à l'échec".

Une autre étape clé que SpaceX prévoit pour 2026 est l'exécution d'une démonstration complexe de ravitaillement en carburant dans l'espace, un processus délicat qui n'a jamais été réalisé auparavant mais qui est nécessaire pour que le Starship ait suffisamment de carburant pour atteindre la surface lunaire. De multiples vols de ravitaillement auront lieu pour remplir le vaisseau lunaire dans l'espace, conformément à l'architecture.

La Nasa s'attendait à ce qu'une telle démonstration ait lieu dès 2024, mais le développement et les lancements d'essai de Starship par SpaceX se sont heurtés à des obstacles. Plus tard dans l'année ou au début de l'année prochaine, la société prévoit de lancer un prototype de Starship amélioré, équipé de fonctions conçues pour le ravitaillement en carburant dans l'espace.

SpaceX a déclaré que le calendrier de l'essai de ravitaillement dans l'espace "dépendra de la progression des prochains essais en vol de la nouvelle architecture Starship V3, mais ces deux essais devraient avoir lieu en 2026.""