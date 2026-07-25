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SpaceX procède au 13e essai du Starship et déploie brièvement les premiers Starlink améliorés
information fournie par Reuters 25/07/2026 à 03:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Starship déploie les premiers satellites Starlink V3 dans l'espace suborbital

* Le lanceur Super Heavy a connu un nouveau retour difficile avec cinq moteurs en panne

* Starship survit à sa rentrée atmosphérique grâce à un bouclier thermique plus efficace

(Ajout de détails tout au long de l'article) par Joey Roulette

La fusée Starship " SPCX.O " de SpaceX a décollé vendredi du Texas et a brièvement placé ses 20 premiers satellites Internet Starlink améliorés dans l’espace suborbital. Il s’agit de la 13e mission d’essai de l’entreprise, qui vise à lancer son service commercial d’ici la fin de l’année.

Le système de fusée Starship, d’environ 400 pieds (122 mètres de haut), a décollé vers 18h50 (heure de l’Est) depuis la base Starbase de SpaceX, au Texas.

Au cours de la mission, la fusée a mis en orbite 20 satellites Starlink V3, une version nettement plus performante offrant une bande passante et des débits Internet supérieurs. Ceux-ci se sont brièvement connectés au réseau existant de SpaceX, composé d’environ 10.000 satellites en orbite. Puis, comme prévu, ils ont suivi la trajectoire suborbitale de l’engin jusqu’à l’atmosphère terrestre où ils se sont désintégrés.

Alors que l’engin survolait une Terre plongée dans l’ombre, une caméra fixée à la fusée et diffusant en direct par SpaceX a montré des orages accompagnés d’éclairs en arrière-plan, à 118 miles (190 km) en dessous.

Sur le flux en direct, on pouvait entendre une foule d’ingénieurs de SpaceX, réunis dans les locaux de l’entreprise à Hawthorne, en Californie, acclamer les étapes clés de la mission de la fusée, scandant même à un moment donné "USA".

Ce vol mettait en scène une nouvelle version de la fusée, essentielle aux projets de l’entreprise. Ceux-ci comprennent notamment l’extension du service Internet par satellite Starlink, l’envoi d’hommes sur la Lune pour le compte de la NASA d’ici 2028 et, à terme, le déploiement en orbite de milliers de satellites équipés d’intelligence artificielle.

La mission, qui a duré environ une heure, s’est achevée par la rentrée atmosphérique de Starship, dont le bouclier thermique semblait n’avoir subi que des dommages minimes. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux essais précédents et d’un pas en avant vers l’objectif du directeur général Elon Musk: que la fusée puisse voler et revenir aussi régulièrement qu’un avion.

Le vaisseau, haut d’environ 14 étages, a rallumé ses moteurs embarqués pour se redresser et s’est posé dans l’océan Indien, simulant ainsi la manière dont il devrait atterrir au Texas lors d’une véritable mission.

Plus tôt dans le vol, alors que Starship approchait les 16 400 miles par heure (26 400 km/h) environ 10 minutes après son décollage, son premier étage "Super Heavy" n’a pas réussi à effectuer un retour sur Terre parfait et a heurté le golfe du Mexique plus violemment que prévu, a indiqué SpaceX.

Cinq moteurs n’ont pas réussi à se rallumer pour ralentir la descente, selon un graphique affiché lors de la diffusion en direct. Lors d’un essai similaire en mai, quatre moteurs n’avaient pas réussi à se rallumer et le propulseur avait également heurté violemment le golfe.

« Nous visions un amerrissage plus en douceur, mais comme vous l’avez vu, il est arrivé avec une vitesse encore assez élevée », a déclaré Dan Huot, porte-parole de SpaceX, lors de la diffusion en direct de l’essai de vendredi.

D’ici fin 2026, SpaceX espère utiliser la gigantesque fusée Starship pour étendre son réseau Starlink avec les satellites V3, ajoutant ainsi une capacité suffisante pour que les téléphones portables classiques puissent se connecter directement aux satellites et bénéficier d’un service en dehors des zones de couverture mobile habituelles.

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