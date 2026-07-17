SpaceX prévoit de tenter un nouveau lancement de Starship la semaine prochaine, alors que son cours de bourse recule suite à l'annulation

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* SpaceX prévoit de remplacer deux moteurs Raptor du propulseur avant la prochaine tentative de lancement, a déclaré Musk

* Quatre des 33 moteurs du propulseur ne se sont pas allumés lors du vol d'essai avorté de jeudi

* Starship pourrait transporter 20 satellites Starlink lors de son 13e vol d'essai, a indiqué la société

par Joey Roulette

SpaceX SPCX.O prévoit de tenter à nouveau lundi le lancement de sa fusée Starship après un arrêt de dernière minute lors de l’allumage des moteurs jeudi, un bref contretemps qui a néanmoins fait perdre environ 100 milliards de dollars à la capitalisation boursière de la société récemment introduite en bourse.

La fusée Starship de la société a allumé ses moteurs pour un 13e vol d’essai depuis le Texas, mais n’a pas réussi à décoller lorsqu’une commande d’interruption automatique a coupé les moteurs prématurément. Quatre des 33 moteurs du propulseur de Starship ne se sont pas allumés, selon une visualisation en direct de SpaceX montrant les moteurs du propulseur.

Un retard de lancement pour ce programme de développement de fusées de 15 milliards de dollars, mieux connu pour ses exploits techniques spectaculaires et ses échecs d’essais retentissants, n’est pas inhabituel. Néanmoins, l’action SpaceX a chuté d’environ 6 % pour s’établir à 124,30 dollars depuis l’interruption, effaçant ainsi près de 100 milliards de dollars de valeur boursière.

Musk a écrit sur X que l’annulation avait été déclenchée parce que “certains moteurs n’ont pas démarré”. Vendredi, SpaceX a retiré l’étage supérieur du Starship de son propulseur Super Heavy et prévoit de remplacer deux des moteurs Raptor du propulseur “pour être sûr d’un bon vol”, a déclaré Musk, sans expliquer pourquoi certains moteurs n’avaient pas démarré. “Le lancement devrait très probablement avoir lieu en début de semaine prochaine”, a-t-il ajouté. Le site web de SpaceX indique que Starship pourrait être lancé “dès le lundi 20 juillet”.

La chute du cours de l’action donne un premier **aperçu** de la manière dont les investisseurs de cette société récemment introduite en bourse pourraient juger de l’avancement d’un programme de fusées de haute technologie sur lequel reposent les ambitions les plus ambitieuses de SpaceX.

Le titre était déjà en baisse depuis son plus haut post-introduction en bourse, à 225,64 dollars, et est passé mercredi sous le prix d’introduction de SpaceX, fixé à 135 dollars. L’annulation a accéléré cette chute. “Si c’est ainsi que le marché réagit à un arrêt de sécurité, j’ai hâte de voir comment il réagira à un vol réussi”, a déclaré par SMS Chad Anderson, directeur général de Space Capital et investisseur chez SpaceX depuis 2017.

“Si l’on prend du recul, rien de tout cela ne remet en cause la thèse de base: nous n’en sommes qu’aux prémices d’un cycle d’infrastructures qui s’étendra sur plusieurs décennies, et Starship en est la pièce maîtresse”, a-t-il ajouté. “Les fluctuations quotidiennes des cours ne sont que du bruit par rapport à ce contexte. Il s’agit d’une opportunité à long terme.” Certains employés de SpaceX sur X, qui appartient à SpaceX, ont tenté d’expliquer l’interruption du lancement et son report à la semaine prochaine.

Shana Diez, directrice de l’ingénierie de Starship, a déclaré sur X que l’annulation du lancement de jeudi était la première fois qu’une fusée Starship entièrement assemblée allumait ses moteurs avant d’interrompre la procédure.

“Bien que cela s’apparente à une répétition générale avec carburant”, a-t-elle précisé, faisant référence à un essai de lancement de fusée, “il y a beaucoup de choses à gérer et toute opération réalisée pour la première fois comporte des risques supplémentaires.”

“C’est ainsi que nous apprenons en toute sécurité et que nous mettons en place des mesures d’atténuation pour tous les scénarios”, a déclaré Jessie Anderson, ingénieure de production chez Starship qui anime parfois les diffusions en direct des lancements de l’entreprise.

LA PRESSION MONTE SpaceX a effectué 12 vols d’essai de Starship depuis 2023, dont certains se sont soldés par des échecs explosifs et d’autres revers lors d’essais rigoureux, qui sont devenus la marque de fabrique de la philosophie de développement “test-to-failure” (tester jusqu’à l’échec) de SpaceX – une approche risquée et gourmande en capitaux qui a été essentielle à la croissance rapide de l’entreprise.

Mais la pression s’intensifie pour que Starship entame ses vols opérationnels après près d’une décennie de développement et plus de 15 milliards de dollars dépensés à ce jour. Deux piliers de la croissance future de SpaceX reposent sur Starship: l’extension du réseau Starlink pour diffuser le service directement sur les appareils mobiles et, à terme, le lancement dans l’espace de milliers, voire d’un million de satellites équipés de systèmes de traitement par IA.

SpaceX prévoit de mettre en orbite les premiers satellites Starlink à bord de Starship d’ici la fin de l’année, avant de passer à des lancements réguliers, a indiqué l’entreprise dans son prospectus.

Starship transportera 20 satellites Starlink lors de son 13e vol d’essai afin de démontrer son système de largage de satellites et les liaisons de communication laser du réseau Starlink, mais ces satellites suivront la trajectoire suborbitale du vaisseau et se désintégreront dans l’atmosphère terrestre peu après leur déploiement.

La fusée décollera “potentiellement” de Floride pour la première fois d’ici la fin de l’année, a déclaré jeudi Kate Tice, ingénieure chez SpaceX, lors du direct consacré à Starship.