SpaceX prévoit de réaliser le premier essai orbital de Starship le 22 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX SPCX.O a déclaré mardi que la société se préparait à lancer son prochain vol d'essai du Starship dès le 22 septembre, une mission qui devrait mettre le vaisseau en orbite pour la première fois et déployer des satellites Starlink V3.

Ce 14e vol d'essai de Starship marquerait une avancée majeure dans le développement de la fusée par rapport à son dernier essai en juillet, qui avait suivi une trajectoire suborbitale emmenant l'engin spatial dans l'espace avant de le ramener sur Terre sans avoir effectué une orbite.

La société prévoit de placer Starship en orbite autour de la Terre, une étape décisive qui lui permettrait de tester le vaisseau lors d’un vol de plus longue durée et de déployer le premier lot de satellites Starlink V3.

La mission, sous réserve d’autorisation réglementaire, devrait durer près de 10 heures. Starship volera à environ 275 km au-dessus de la Terre et effectuera environ six orbites avant d’amerrir dans l’océan Pacifique, à l’ouest du Chili.

SpaceX prévoit de tester les procédures de lancement, de séparation, de retour vers la Terre et d’amerrissage du propulseur , ce qui permettra à l’entreprise de se rapprocher de son objectif: un système de lancement orbital entièrement réutilisable.