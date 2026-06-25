SpaceX prévoit de construire un gazoduc baptisé « Starpipe » pour alimenter les fusées Starship en gaz naturel

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* SpaceX prévoit de commencer la construction d'un pipeline de 8 miles le mois prochain

* Ce projet permettrait d'alimenter davantage de lancements de la fusée lunaire Starship

* Ce gazoduc s'inscrit dans le cadre des vastes projets de SpaceX liés au gaz au Texas

par Joey Roulette

SPCX.O , filiale de SpaceX, prévoit de commencer le mois prochain la construction d’un gazoduc de huit miles (13 km), baptisé « Starpipe », qui desservira ses installations de lancement au Texas, selon des documents déposés auprès des autorités du comté. L’entreprise d’Elon Musk cherche en effet à intensifier les lancements de sa fusée de nouvelle génération, Starship.

Starpipe, dont le terminus se situera à Starbase, la ville d’entreprise de SpaceX au Texas, devrait être mis en service d’ici le 26 janvier, selon un document déposé le mois dernier auprès de la Commission des chemins de fer du Texas par Lone Star Mineral Development, une filiale de SpaceX, et consulté par Reuters.

Ce projet de gazoduc, déjà évoqué par le Rio Grande Valley Business Journal, témoigne de la volonté d’Elon Musk d’accélérer le développement de Starship et de jeter les bases d’une cadence de vols plus rapide. Cette fusée de 40 étages est au cœur de la stratégie de SpaceX visant à étendre son réseau haut débit Starlink, à déployer des satellites de centres de données IA en orbite et, à terme, à transporter des astronautes vers la Lune et Mars.

Conçu pour être entièrement réutilisable, Starship consomme environ 630 000 gallons (2,4 millions de litres) de méthane liquide par lancement, actuellement acheminé par des centaines de camions-citernes au cours d’un processus de plusieurs heures incompatible avec les projets d’expansion de Musk. Starship a effectué 12 lancements d’essai depuis 2023, mais Musk vise à passer à des dizaines, puis à des centaines et, à terme, à des milliers de lancements par an.

SpaceX n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LES GRANDS PROJETS DE SPACEX EN MATIÈRE DE GAZ

Bien qu’il soit inhabituel pour une entreprise spatiale de construire son propre gazoduc pour alimenter ses rampes de lancement, Starpipe pourrait n’être qu’une première étape d’un plan à plus long terme pour SpaceX, qui explore depuis des années la possibilité de mener ses propres opérations de forage près de Starbase et dans tout le Texas, selon une analyse par Reuters des registres fonciers du comté de Cameron.

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré à CNBC le 12 juin, lors de l’entrée en bourse de l’entreprise, que celle-ci prévoyait de construire des gazoducs et de traiter son propre propergol, et qu’elle étudiait la possibilité de forer pour extraire son propre gaz naturel.

L’extraction de gaz naturel constituerait un défi de taille pour une entreprise dépourvue d’expérience dans le secteur pétrolier et gazier, a déclaré Stan Lindsey, consultant en pétrole et gaz au Texas.

« Je ne dis pas que c’est impossible… il est possible qu’ils aient trouvé un gisement très prometteur », a déclaré M. Lindsey. Mais si ces projets de forage échouaient, a-t-il ajouté, « ils disposent d’une solution de repli » avec Starpipe.

SpaceX a signé plus de 100 baux pétroliers et gaziers payés avec des propriétaires fonciers texans depuis 2023, selon les registres fonciers.

Starpipe serait implanté sur un terrain de 83 acres (34 hectares) au port de Brownsville, que SpaceX est en passe de louer à la ville pour une durée de 50 ans, a déclaré à Reuters un responsable du port sous couvert d’anonymat, les négociations étant confidentielles.

Les plans techniques déposés par SpaceX auprès du Corps des ingénieurs de l’armée américaine, inclus dans un avis public publié en août dernier, montrent que SpaceX souhaite construire une installation de liquéfaction à Starbase afin de transformer le gaz naturel acheminé par gazoduc en méthane liquide.

« C'est certainement la solution la plus efficace », a déclaré William Farrar, avocat spécialisé de longue date dans le secteur pétrolier et gazier au Texas et géoscientifique.

L’entreprise pourrait se raccorder au projet d’extension du gazoduc Valley Crossing d’Enbridge, qui passerait à proximité du point de départ de Starpipe, a précisé M. Lindsey.

Enbridge n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

SPACEX SOUHAITE MAÎTRISER SA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

L’entrée de SpaceX dans le secteur des infrastructures gazières, habituellement l’apanage des entreprises énergétiques et des exploitants de gazoducs, souligne sa stratégie de longue date visant à contrôler autant que possible sa chaîne d’approvisionnement, une approche à forte intensité capitalistique qui a permis à l’entreprise de devancer ses concurrents dans le développement de fusées et d’engins spatiaux.

Cette initiative permet à SpaceX de gérer une chaîne de ressources d’une ampleur inhabituelle, s’étendant du gaz naturel enfoui profondément sous la surface de la Terre jusqu’à la Lune, où Musk souhaite utiliser des matériaux lunaires pour la production de satellites axés sur l’IA, un objectif ambitieux et encore inédit.

Le diamètre du gazoduc, de 16 pouces (, soit 406 mm), laisse supposer une demande en carburant supérieure à celle dont Starship aurait besoin pour 25 lancements, soit la cadence annuelle actuellement approuvée par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).

SpaceX vise à terme à déployer des milliers de satellites alimentés à l’énergie solaire et dédiés à l’IA, dont la production énergétique combinée pourrait avoisiner un cinquième du réseau électrique américain, selon le prospectus de son introduction en bourse.