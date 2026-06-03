SpaceX prévoierait de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action

par Echo Wang

Dans une décision inattendue avant sa tournée de présentation aux investisseurs, SpaceX, la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action afin de lever un montant record de 75 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

La société spécialisée dans les fusées et les communications par satellite prévoit de vendre 555,6 millions d'actions, a déclaré la source. Elle vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars, ont indiqué deux autres personnes.

Cette introduction en bourse est le fer de lance d'une vague de sociétés privées de premier plan qui s'apprêtent à tester les marchés publics après des années de faible activité en matière d'introductions en bourse de grandes capitalisations. SpaceX devrait être suivie par les géants de l'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic.

SpaceX entend établir des records et briser les traditions avec cette introduction en bourse.

Il est très inhabituel de fixer un prix avant les présentations aux investisseurs et la constitution du livre d'ordres.

Les entreprises qui envisagent d'entrer en bourse fixent généralement une fourchette de prix afin de définir les attentes en matière de valorisation et de permettre un ajustement du prix en fonction de la demande des investisseurs. Une forte demande peut pousser le prix final vers le haut de la fourchette, voire au-delà, avant l'entrée en bourse.

La tournée de présentation de SpaceX débute jeudi. L'entreprise a déjà organisé quelques réunions avec des investisseurs pour “tâter le terrain”.

MISSION: MARS ET CENTRES DE DONNÉES SPATIAUX Musk a réécrit le scénario de l'introduction en bourse de SpaceX à bien d'autres égards, qu'il s'agisse de donner aux investisseurs particuliers un rôle plus important dans les attributions, de faire pression pour une inclusion rapide dans les indices boursiers ou de structurer la gouvernance de manière à préserver un contrôle fort du fondateur.

La valorisation de l'entreprise repose sur la domination par SpaceX de technologies et de marchés qui n'existent pas encore – des missions vers Mars aux centres de données d'IA dans l'espace. Reuters avait précédemment rapporté que la société envisageait d'allouer jusqu'à 30 % de l'offre aux investisseurs particuliers, une tranche de détail inhabituellement importante visant à tirer parti de la communauté de fans quasi-cultuelle de Musk et à élargir l'actionnariat de la société. L'introduction en bourse devrait prendre la forme d'une offre entièrement primaire, ce qui signifie que l'intégralité du produit reviendrait à l'entreprise et que les actionnaires existants de SpaceX ne pourraient vendre aucune de leurs actions lors de l'introduction en bourse, ont indiqué les sources.

Musk sera tenu de conserver ses actions SpaceX pendant 366 jours après l'introduction en bourse, a déclaré l'une des sources, ce qui constitue un signe de son engagement envers la société pour les investisseurs.

Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé notamment pour développer les ressources informatiques en intelligence artificielle et le réseau de satellites de SpaceX, a ajouté la source.

SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up d'IA de Musk, plus tôt cette année, dans le cadre d'une opération qui a valorisé la société de fusées à 1.000 milliards de dollars et le développeur du chatbot Grok AI à 250 milliards de dollars.

L'entreprise n'a pas de concurrents directs, ce qui rend son évaluation sujette à interprétation.

Morningstar a évalué SpaceX à 780 milliards de dollars , soit 48% de moins que sa valorisation actuelle sur le marché privé, selon une note de recherche datée du 1er juin. Cette valeur provient en grande partie de son activité de communications par satellite Starlink, qui a généré la majeure partie de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices et de sa croissance l'année dernière. SpaceX a toutefois lié la plupart de ses perspectives de croissance à l'IA, et ses projets reposent sur des technologies qui restent à développer pour une part significative de ses revenus futurs, notamment des centres de données spatiaux alimentés à l'énergie solaire, alors qu'elle vise un marché potentiel de 28.500 milliards de dollars, comme l'a précédemment rapporté Reuters . Avec une valorisation de 1.750 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars prévu pour 2025, SpaceX se négocierait à un multiple cours/chiffre d'affaires de 93,7 fois.

Sur la même base, la société spatiale Rocket Lab RKLB.O se négocie avec un multiple de 118, la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O à 81, et Tesla TSLA.O à près de 17.

SpaceX ne peut pas être évaluée sur la base du ratio cours/bénéfice, car elle a enregistré une perte nette l'année dernière.

VAGUE DE MÉGA-INTRODUCTIONS EN BOURSE

Cette introduction en bourse devrait déclencher une vague de méga-introductions en bourse, SpaceX, OpenAI et Anthropic étant sur le point d'ajouter ensemble près de 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux marchés publics et d'intensifier la concurrence pour attirer les capitaux des investisseurs.

Pour de nombreux investisseurs, le pari porte autant sur Musk que sur SpaceX. Son parcours au sein du constructeur de véhicules électriques Tesla et sa capacité à galvaniser les petits investisseurs pourraient également stimuler une forte demande pour les actions, comme sa réputation l'a fait pour ses précédentes entreprises. Pourtant, deux des trois activités de SpaceX sont déficitaires, seul son segment de connectivité, qui abrite la constellation de satellites Starlink, générant des bénéfices et étant largement considéré comme la vache à lait de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de SpaceX a atteint 4,69 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 4,07 milliards de dollars il y a un an. Les pertes se sont creusées à 1,27 dollar par action, contre 18 cents par action sur la même période. En 2025, l'entreprise est passée d'un bénéfice de 791 millions de dollars à une perte nette de 4,94 milliards de dollars.

Comme une grande partie de l'argumentaire de SpaceX auprès des investisseurs repose sur Musk, certaines préoccupations en matière de gouvernance d'entreprise pourraient donner à réfléchir aux investisseurs, ont déclaré des experts. Des mesures, notamment une structure d'actions à deux catégories présentée dans le prospectus d'introduction en bourse, concentrent le pouvoir de vote entre les mains de Musk et d'un petit groupe d'initiés. SpaceX vise une cotation au Nasdaq sous le symbole “SPCX”. L'entrée en bourse est prévue le 12 juin, ont indiqué deux des sources.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération, à la tête d'un consortium de banques d'investissement mondiales qui garantissent l'émission.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))