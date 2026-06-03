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La BERD abaisse ses prévisions de croissance pour 2026, la guerre en Iran faisant grimper les coûts de l'énergie
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 08:33

Les logements résidentiels s'étendent à l'horizon de la ligne d'horizon d'Istanbul en Turquie

Les logements résidentiels s'étendent à l'horizon de la ligne d'horizon d'Istanbul en Turquie

La Banque européenne pour la reconstruction et le ‌développement (BERD) a abaissé mercredi ses prévisions de croissance pour les marchés émergents, invoquant la flambée des coûts de l’énergie et les ​perturbations des chaînes d’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient.

Les économies des 41 pays couverts par cette institution financière de développement devraient enregistrer une croissance de 3,1% cette année, soit un rythme inférieur de 0,5 point de pourcentage aux prévisions publiées en ​février.

"Ce rapport témoigne de la persistance du choc énergétique", a déclaré à Reuters Beata Javorcik, économiste en chef de la BERD. "Il est intervenu à un moment déjà ​difficile pour l’Europe, alors que le moral dans l’industrie manufacturière ⁠européenne était déjà en berne."

La banque a signalé un ralentissement de la croissance dans plusieurs économies clés, notamment la ‌Turquie, l’Ukraine et l’Égypte. Les révisions les plus importantes par rapport aux prévisions de février concernent toutefois le Liban et l’Irak, dont les perspectives de croissance ont été abaissées respectivement de 6 et ​5,1 points de pourcentage. Les deux pays ‌devraient enregistrer une contraction économique cette année : de 2% pour le Liban et de ⁠1,5% pour l’Irak.

L'an dernier, les économies de la région couverte par la BERD avaient progressé de 3,4%, un rythme supérieur aux attentes, grâce à leur capacité d’adaptation rapide aux tensions commerciales et tarifaires.

L'inflation a augmenté de 1,2 point de pourcentage entre février ⁠et avril pour atteindre ‌une moyenne de 6,4%, la BERD avertissant que de nouvelles hausses des prix alimentaires pourraient frapper davantage ⁠les économies à faible revenu de sa région. Elle souligne également que la hausse des coûts d'emprunt ne permet plus ‌à l'inflation de réduire les ratios dette/PIB comme après la pandémie de COVID-19.

PASSAGE DE L'INDUSTRIE À L'IA

Les ⁠hausses des prix de l’énergie observées cette année restent inférieures à celles enregistrées après ⁠l’invasion de l’Ukraine par la Russie ‌en 2022. Toutefois, les prix du gaz en Europe demeurent environ cinq fois plus élevés qu’aux États-Unis.

Selon le rapport, cela ​détourne déjà les exportations des secteurs à forte intensité énergétique, tandis ‌que les exportations liées à l'IA provenant des régions de la BERD connaissent une croissance plus rapide — avec une hausse de 42% en glissement ​annuel en Hongrie et de 21% en Pologne en 2025.

"C'est une lueur d'espoir (...) la région dispose déjà d'un avantage comparatif dans certaines de ces industries", a déclaré Beata Javorcik, ajoutant que l'essor de l'IA pourrait créer des opportunités et ⁠contribuer à amortir un ajustement structurel résultant du choc énergétique.

Près des deux tiers des économies de la BERD, ainsi qu’environ un quart des économies mondiales, ont mis en œuvre au moins une mesure visant à économiser l’énergie ou à soutenir les consommateurs face à la hausse des prix de l’énergie.

Beata Javocik a toutefois averti que la suppression ou la réduction des taxes sur les carburants "détruit l’incitation pour les gens à acheter moins, ce qui pourrait aggraver les pénuries à l’avenir".

(Libby George, version ​française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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