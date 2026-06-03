Inditex (Zara) fait état d'un début de saison estivale solide

La fille du fondateur d'Inditex devient présidente du conseil d'administration, le directeur général quitte ses fonctions

Inditex a fait ‌état mercredi d'un excellent début de saison estivale, ​avec une croissance de son chiffre d'affaires de 11,5% en mai, après ajustement des effets de change, bien ​au-dessus des prévisions des analystes.

Le propriétaire de Zara a publié ​une progression de 8,8% de ⁠son chiffre d'affaires en termes ajustés au titre ‌du premier trimestre, qui s'est étendu de février à avril.

La croissance supérieure aux attentes ​des ventes au ‌début du deuxième trimestre devrait contribuer ⁠à rassurer les investisseurs sur la capacité du géant de la "fast fashion", dont le cours de l'action ⁠a chuté depuis ‌le début de l'année, à continuer d'attirer ⁠les consommateurs.

Inditex a enregistré un chiffre d'affaires de ‌8,75 milliards d'euros au cours du ⁠trimestre. Sa rentabilité s'est également améliorée, la ⁠marge brute atteignant ‌61,2%, contre 60,6% il y a un an, signe que ​le détaillant a ‌su préserver ses bénéfices malgré l'augmentation des coûts des matières premières et ​la crise énergétique liée à la guerre en Iran, qui fait grimper le coût de ⁠la vie pour les clients et de fret pour le géant textile.

Les analystes tablaient sur une croissance des ventes de 8% pour le mois de mai.

(Rédigé par Helen Reid; Version Française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)