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Inditex (Zara) fait état d'un début de saison estivale solide
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 08:32

La fille du fondateur d'Inditex devient présidente du conseil d'administration, le directeur général quitte ses fonctions

La fille du fondateur d'Inditex devient présidente du conseil d'administration, le directeur général quitte ses fonctions

Inditex a fait ‌état mercredi d'un excellent début de saison estivale, ​avec une croissance de son chiffre d'affaires de 11,5% en mai, après ajustement des effets de change, bien ​au-dessus des prévisions des analystes.

Le propriétaire de Zara a publié ​une progression de 8,8% de ⁠son chiffre d'affaires en termes ajustés au titre ‌du premier trimestre, qui s'est étendu de février à avril.

La croissance supérieure aux attentes ​des ventes au ‌début du deuxième trimestre devrait contribuer ⁠à rassurer les investisseurs sur la capacité du géant de la "fast fashion", dont le cours de l'action ⁠a chuté depuis ‌le début de l'année, à continuer d'attirer ⁠les consommateurs.

Inditex a enregistré un chiffre d'affaires de ‌8,75 milliards d'euros au cours du ⁠trimestre. Sa rentabilité s'est également améliorée, la ⁠marge brute atteignant ‌61,2%, contre 60,6% il y a un an, signe que ​le détaillant a ‌su préserver ses bénéfices malgré l'augmentation des coûts des matières premières et ​la crise énergétique liée à la guerre en Iran, qui fait grimper le coût de ⁠la vie pour les clients et de fret pour le géant textile.

Les analystes tablaient sur une croissance des ventes de 8% pour le mois de mai.

(Rédigé par Helen Reid; Version Française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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