SpaceX obtient des notations « investment grade » avec une perspective stable de la part des principales agences de notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX SPCX.O a obtenu jeudi des notations de crédit « investment grade » de la part de Moody's, Fitch et S&P Global Ratings, chacune attribuant une perspective « stable » à la suite de l'introduction en bourse très médiatisée de l'entreprise dirigée par Elon Musk.

Ce consensus témoigne d’une large confiance dans la stabilité financière de SpaceX, alors que l’entreprise poursuit une stratégie coûteuse et ambitieuse en matière d’intelligence artificielle sur un marché concurrentiel.

Moody’s a attribué la note « Baa1 », Fitch la note « BBB+ » et S&P Global Ratings la note « BBB » — toutes indiquant que la dette de SpaceX est considérée comme de qualité « investment grade », ce qui signifie généralement un risque de crédit modéré et une capacité suffisante à honorer ses engagements financiers.

L’action SpaceX a reculé de 1,1 % en séance prolongée, après avoir clôturé en baisse de près de 4 % jeudi.

La valorisation de l’entreprise a dépassé les 2 000 milliards de dollars après son entrée en bourse spectaculaire au Nasdaq la semaine dernière. Ses actions ont grimpé en flèche lors de leurs deux premiers jours de cotation avant de céder une partie de leurs gains, les investisseurs s’interrogeant sur la justification de cette valorisation élevée au regard de son coûteux pari sur l’IA.

S&P a déclaré considérer les activités spatiales et de connectivité de SpaceX comme solides, mais estime que le segment de l’IA présente des incertitudes en raison de ses besoins élevés en capitaux et de la concurrence.