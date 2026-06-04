SpaceX obtient des avantages fiscaux au Texas pour son projet de puces électroniques, à la veille d'une introduction en bourse record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX obtient des avantages fiscaux pour son usine de puces Terafab malgré une forte opposition locale

* Les habitants s'inquiètent de la pression sur les ressources, de l'impact environnemental et du manque de détails sur le projet

* Musk affirme que l'usine proposée au Texas augmenterait les recettes fiscales du comté de Grimes d'environ 25 %

* Les partisans du projet invoquent la création d'emplois, les investissements et la compétitivité technologique des États-Unis face à la Chine

(Ajout des commentaires de Musk aux paragraphes 16 à 18 et au troisième point d'actualité) par Sheila Dang et Akash Sriram

SpaceX a obtenu mercredi des incitations fiscales pour son projet de fabrication de puces Terafab dans le comté de Grimes, au Texas, malgré la vive opposition des habitants qui ont averti que ce projet pourrait mettre à rude épreuve les ressources locales et perturber la communauté rurale.

Ce projet est au cœur des efforts de SpaceX pour étendre ses activités au-delà des fusées et des communications par satellite vers les infrastructures informatiques de pointe et la production nationale de puces — des ambitions que les investisseurs considèrent comme un pilier essentiel de la croissance future de l'entreprise.

La semaine prochaine, SpaceX devrait lancer ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de l'histoire , avec une valorisation estimée à 1 750 milliards de dollars . Les investisseurs examineront de près si l'entreprise est capable de traduire sa domination dans l'espace en une présence sur de nouveaux marchés liés à l'IA et à la fabrication de semi-conducteurs.

Un vote sur trois propositions a suivi une audience controversée qui a attiré plus de 100 habitants au palais de justice du comté de Grimes. Ils ont envahi la salle d’audience, débordant jusque dans les couloirs, tandis que les commissaires écoutaient les commentaires du public sur le scrutin. Les intervenants ont averti que le projet pourrait mettre à rude épreuve l’approvisionnement en eau et en électricité, nuire à la faune et altérer de façon permanente le caractère rural du comté. Une habitante a retenu ses larmes en décrivant l’impact potentiel de l’industrialisation sur la communauté et l’environnement.

Le comté de Grimes, qui compte 34 000 habitants, se caractérise par de vastes ranchs et des espaces ouverts. Les habitants ont déclaré que le site proposé, près du réservoir de Gibbons Creek, se distingue par un ciel nocturne sombre, une faune abondante et un mode de vie agricole paisible.

“Ils ont trahi le comté de Grimes”, a déclaré une personne alors que les participants quittaient la salle après le vote.

LES COMMISSAIRES APPROUVENT DES AVANTAGES FISCAUX

Le résultat du vote permettra au comté de Grimes de négocier des abattements fiscaux pour un projet d'usine de fabrication de puces électroniques et de centre de calcul avancé près du réservoir de Gibbons Creek.

SpaceX et son partenaire pour le projet, Tesla TSLA.O , investiront initialement 55 milliards de dollars, un montant qui pourrait atteindre 119 milliards de dollars si le projet est mené à son terme. Les deux entreprises sont dirigées par le milliardaire Elon Musk .

Trois commissaires ont voté en faveur des trois propositions soumises au vote: l'une décrivant les obligations de SpaceX en matière d'infrastructures, d'emploi et d'investissement, une autre concernant une zone de réinvestissement rendant SpaceX éligible à des incitations fiscales, et une dernière réduisant la charge fiscale foncière de SpaceX.

Un allègement fiscal réduirait temporairement la facture fiscale de SpaceX et aiderait à attirer des investissements, mais les détracteurs affirment que cet outil de développement économique supposé pourrait faire peser une plus grande partie de la charge fiscale sur les résidents et les entreprises existantes.

David Tullos, commissaire du comté de Grimes et seul dissident, a interrogé Bucky Brannen, avocat de SpaceX, sur la taille de la zone de réinvestissement proposée et sur les projets de l'entreprise concernant certaines parties du terrain qu'elle englobe.

M. Brannen a déclaré que l'empreinte finale du projet n'avait pas encore été déterminée et a tenu à rassurer les résidents en affirmant que “personne ne sera contraint de vendre sa maison”.

John Federspiel, directeur principal de l’ingénierie produit Starlink chez SpaceX, a déclaré lors de l’audience: “Nous reconnaissons que les grands projets soulèvent des questions légitimes concernant les infrastructures et la gestion de l’environnement. Notre entreprise s’engage à répondre de manière proactive à ces préoccupations et à y remédier de manière responsable.”

M. Tullos, le commissaire dissident, a déclaré avant le vote: “J'ai vraiment du mal à accepter le fait que nous allons leur accorder un abattement fiscal de 100 %.” Il a précisé qu'un accord économique permettrait au comté de percevoir une compensation financière en lieu et place des impôts, appelée “pilot,” d'un montant de 20 millions de dollars par an.

Musk, dans un message publié sur X mercredi soir, a fait valoir que l'accord entraînerait tout de même une augmentation substantielle des recettes du comté.

“SpaceX continuera de verser un montant annuel qui augmentera les recettes fiscales du comté de Grimes d’environ 25 % et constituera de loin la plus grande source de revenus pour le comté”, a déclaré Musk.

Il a expliqué que l’entreprise avait sollicité ces incitations car les usines de fabrication de puces nécessitent d’importants investissements dans des équipements coûteux et que les impôts fonciers sur ces actifs pourraient placer le projet dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport à d’autres usines de semi-conducteurs à l’échelle mondiale.

LES HABITANTS EXPRIMENT UNE FORTE OPPOSITION

Alors que l'opposition a dominé l'audience, un petit nombre d'intervenants a soutenu le projet, arguant qu'il apporterait des emplois et des investissements à un comté qu'ils ont décrit comme économiquement défavorisé, tout en aidant les États-Unis à rivaliser avec la Chine dans le domaine des technologies de pointe.

De nombreux habitants ont exhorté les commissaires à reporter le vote, estimant qu’ils n’avaient reçu que trop peu d’informations sur l’ampleur et les impacts du projet. Shirley Hesse, qui vit près du site proposé, a déclaré craindre que le projet ne mette à rude épreuve les ressources locales en eau et en électricité. Les promoteurs, a-t-elle déclaré, “utilisent les services publics sans les payer, et ce sont les contribuables qui doivent passer à la caisse”.

“On leur demande de voter aujourd’hui sur un sujet qu’ils ne comprennent pas”, a déclaré Kerry Bost, originaire de la ville voisine d’Iola, au Texas. Mme Bost a fait part de ses inquiétudes concernant les répercussions, notamment la pollution lumineuse.

Plusieurs habitants se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles les élus locaux envisageaient d’accorder des avantages fiscaux à une entreprise qui devrait lever 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.

“Au niveau de la communauté, je suis contre l’allègement fiscal accordé à l’homme le plus riche du monde”, a déclaré Sadie May, une habitante, en référence à Musk.

“Vous ne me convaincrez pas qu’Elon a besoin de l’aide du comté de Grimes pour ce projet. Vous offrez à l’homme le plus riche du monde une aubaine digne du Black Friday sur nos ressources et notre mode de vie.”