SpaceX lève 40 milliards de dollars de dette pour financer ses ambitions dans l'intelligence artificielle

SpaceX a finalisé un financement par endettement de 40 milliards de dollars destiné à l'achat de processeurs graphiques nécessaires au développement de ses activités d'intelligence artificielle. Confirmée dimanche par Elon Musk, cette opération intervient dans un contexte de durcissement des conditions de crédit pour les entreprises du secteur. Le dirigeant souligne que les revenus de Starlink et des lancements spatiaux permettent au groupe de conserver une solide capacité de financement.

Le financement servira principalement à acquérir des GPU, notamment auprès de Nvidia, dont les livraisons sont attendues au premier semestre 2027. Selon Bloomberg, le montage envisagé reposait sur un véhicule financier dédié permettant de maintenir la dette hors du bilan de SpaceX et de préserver sa qualité de crédit de catégorie investissement. Goldman Sachs aurait piloté les discussions avec plusieurs investisseurs, dont Apollo Global Management. Elon Musk a précisé que la dette comportait une option de remboursement anticipé, offrant davantage de flexibilité financière au groupe.

Cette opération accompagne la croissance rapide de la division "Super Intelligence" de SpaceX, devenue sa première activité en termes de chiffre d'affaires. Au troisième trimestre, ses revenus ont été multipliés par plus de neuf, atteignant 7,56 milliards de dollars, contre 813 millions un an auparavant. Cette progression renforce la capacité du groupe à financer ses infrastructures d'IA, alors que les investissements nécessaires à l'acquisition de puces avancées et à la construction de centres de données atteignent des niveaux considérables. La diversification des revenus de SpaceX constitue ainsi un avantage face aux entreprises spécialisées uniquement dans la fourniture de puissance de calcul.

Elon Musk a parallèlement alerté sur les difficultés croissantes des néoclouds, dont l'expansion dépend largement de financements par endettement. Selon lui, plus de 200 entreprises pourraient être confrontées à des faillites ou à des opérations de consolidation, tandis qu'un nombre limité d'acteurs parviendrait à survivre. Le resserrement du crédit pourrait ainsi accentuer les écarts entre les groupes disposant de revenus diversifiés et les fournisseurs d'infrastructures d'IA plus fragiles financièrement. Le financement obtenu par SpaceX illustre cette différenciation croissante au sein d'un secteur confronté à des besoins d'investissement particulièrement élevés.