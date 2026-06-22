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SpaceX lance une émission obligataire pour lever des fonds et annonce disposer de 100,8 milliards de dollars de trésorerie
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles dans les paragraphes 2 à 9)

La société SpaceX d’Elon Musk SPCX.O a lancé lundi sa toute première émission d’obligations et a déclaré disposer d’environ 100,8 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 19 juin, quelques jours après son introduction en bourse retentissante aux États-Unis.

L'entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l'IA, a fait son entrée sur le Nasdaq le 12 juin après avoir levé 85,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, ce qui en fait l'une desentreprises les plus valorisées au monde.

SpaceX a accru ses dépenses consacrées aux infrastructures d’IA et au développement de sa fusée Starship de nouvelle génération, des investissements qui ont pesé sur sa rentabilité malgré la forte croissance de son activité d’Internet par satellite Starlink.

Son chiffre d’affaires a progressé de 33% pour atteindre 18,67 milliards de dollars l’année dernière, mais la société a enregistré une perte nette suite à des dépenses importantes et à l’intégration de xAI, la start-up d’intelligence artificielle de Musk.

L'action SpaceX a chuté d'environ 7% en début de séance.

La société n’a pas divulgué le montant ni les conditions de prix des obligations proposées. Le produit de l’émission serait utilisé pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit relais, couvrir les frais et dépenses associés, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise, a-t-elle indiqué.

SpaceX disposait de 15,9 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie à la fin du mois de mars, selon son dossier d’introduction en bourse.

Les agences de notation ont attribué à l’entreprise des notations "investment grade" la semaine dernière , témoignant ainsi de leur confiance dans la stabilité financière de SpaceX alors que celle-ci poursuit ses projets coûteux dans le domaine de l’IA.

Moody's a attribué la note "Baa1" et Fitch la note "BBB+", indiquant que la dette de SpaceX est considérée comme de qualité "investment grade" et présente un risque de crédit modéré, la société disposant d'une capacité suffisante pour honorer ses engagements financiers.

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