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SpaceX lance une émission obligataire de 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 00:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant l'approvisionnement) par Nupur Anand

SPCX.O , la société SpaceX d'Elon Musk, a annoncé mardi avoir lancé une émission d'obligations en cinq tranches visant à lever au moins 25 milliards de dollars, alors que la société, récemment introduite en bourse, cherche à financer son expansion dans le domaine de l'IA, qui nécessite d'importants investissements.

Les ambitions de SpaceX en matière d'IA ont un coût considérable, nécessitant des dizaines de milliards de dollars d'investissements dans des centres de données, du matériel informatique et des infrastructures électriques.

Les obligations senior non garanties seront émises avec des durées de 5, 7, 10, 20 et 30 ans. Le produit de l'émission servira à rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit relais ainsi qu'à financer les besoins généraux de l'entreprise.

Cette émission, qui constitue la première émission d'obligations en dollars notées « investment grade » de SpaceX, a attiré près de 85 milliards de dollars de commandes, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley gèrent cette émission, selon un document consulté par Reuters.

Les agences de notation ont attribué à l'entreprise des notations « investment grade » la semaine dernière, témoignant ainsi de leur confiance dans la stabilité financière de SpaceX alors que celle-ci poursuit ses coûteux projets dans le domaine de l'IA.

Les actions de cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l'IA, ont rebondi mardi, après une récente vague de ventes liée à un recul plus général du secteur technologique, suite à une entrée en bourse spectaculaire le 12 juin.

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