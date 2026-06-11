SpaceX, la société de Musk, fixe le prix de son introduction en bourse record de 75 milliards de dollars à 135 dollars par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails sur l'introduction en bourse aux paragraphes 8 à 10, mise à jour des puces)

* L'introduction en bourse de SpaceX en fait immédiatement l'une des entreprises américaines les plus valorisées

* Musk conserve 82% du contrôle, l'introduction en bourse réserve 30% des actions aux investisseurs particuliers

* SpaceX fait face à la concurrence de Blue Origin et vise un vaste marché de 28 500 milliards de dollars

* La fixation du prix intervient après une période de préparation de plusieurs mois qui a bousculé les traditions de Wall Street

par Echo Wang

SpaceX SPCX.O a fixé jeudi le prix de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis à 135 dollars par action, faisant du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux d'Elon Musk l'une des entreprises les plus valorisées au monde.

L'introduction en bourse a permis de lever un montant record de 75 milliards de dollars grâce à la vente de 555,56 millions d'actions, valorisant le fournisseur de services spatiaux, satellitaires et d'IA à 1 770 milliards de dollars, un record pour une introduction en bourse. SpaceX se classera au septième rang des entreprises cotées aux États-Unis lorsque ses actions commenceront à être négociées sur le Nasdaq vendredi, bien qu'elle ait enregistré des pertes l'année dernière et que d'autres méga-capitalisations dépassent son chiffre d'affaires de plusieurs ordres de grandeur . La fixation du prix jeudi couronne des efforts de plusieurs mois qui ont permis de concrétiser le projet le plus ambitieux de Musk à ce jour , alors même qu'il a bouleversé certaines traditions financières et que certains analystes s'interrogent sur le bien-fondé de cette valorisation élevée.

Avec cette valorisation, les actions de SpaceX seront cotées vendredi à un prix supérieur à celui d’entreprises aussi diverses que JPMorgan Chase JPM.N , Berkshire Hathaway BRKA.O et Eli Lilly LLY.N , ainsi que de géants de la technologie tels que Meta Platforms META.O et la propre entreprise de Musk, Tesla TSLA.O .

Avant SpaceX, la plus grande introduction en bourse jamais réalisée était celle de Saudi Aramco en décembre 2019, qui avait levé 25,6 milliards de dollars pour une valorisation de 1 710 milliards de dollars. En termes corrigés de l'inflation, Aramco avait levé 33,2 milliards de dollars pour une valeur de 2 210 milliards de dollars. La valorisation de SpaceX , estimée à 1 770 milliards de dollars sur la base de 13,08 milliards d'actions en circulation, pourrait encore augmenter si les souscripteurs exerçaient leur droit de vendre des actions supplémentaires, une décision généralement prise dans les 30 jours suivant l'offre. Reuters avait précédemment rapporté que SpaceX visait une valorisation de 1 750 milliards de dollars.

La société a communiqué le prix de l'introduction en bourse peu après 15h EDT (19h00 GMT), à l'issue de sa réunion de fixation des prix avec les banquiers et alors que les marchés américains étaient encore ouverts, dans un “prospectus libre” déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

SpaceX a publié un communiqué de presse une demi-heure plus tard. En général, la réunion de fixation des prix et l'annonce du prix de l'introduction en bourse ont lieu après la clôture des marchés à 16h, car les émetteurs de titres craignent que des événements macroéconomiques ou de l'actualité susceptibles d'influencer les cours n'affectent la vente des actions pendant les heures de transactions habituelles. Cette communication est le dernier exemple en date de la manière dont Musk mène, selon ses propres conditions, cette entrée en bourse à Wall Street tant médiatisée. SpaceX a réservé 30% des actions aux investisseurs particuliers , un pourcentage inhabituellement élevé, et a fixé le prix d’offre de jeudi avant la tournée de présentation que les banquiers et les investisseurs utilisent depuis longtemps pour négocier les conditions de l’introduction en bourse. Musk a également insisté, avec des résultats mitigés , pour une inclusion rapide dans un indice, ce qui permettrait de créer une base plus large d'acheteurs d'actions SpaceX, et a structuré la gouvernance de l'entreprise de manière à préserver un contrôle fort du fondateur . Musk détiendra 82% de SpaceX après l'introduction en bourse. Le marché américain des introductions en bourse devrait rebondir fortement cette année après une période de volatilité. Goldman Sachs prévoit que les recettes pourraient quadrupler pour atteindre un record de 160 milliards de dollars en 2026 , grâce à un pipeline comprenant non seulement SpaceX, mais aussi des entreprises d'intelligence artificielle comme OpenAI et Anthropic.

LES RECETTES DE SPACEX DÉPENDENT DE STARLINK SpaceX a annoncé la semaine dernière avoir conclu un accord pluriannuel de services cloud avec Google ( GOOGL.O ), filiale d'Alphabet, s'assurant ainsi une capacité de calcul à un moment où la concurrence s'intensifie.

Fondée en 2002, SpaceX définit sa mission comme “la construction des systèmes et des technologies nécessaires pour rendre la vie multiplanétaire, comprendre la véritable nature de l'univers et étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles”. SpaceX a déclaré que son marché potentiel s'élevait à 28 500 milliards de dollars, un chiffre qu'elle a qualifié de plus important de l'histoire de l'humanité.

Ses activités spatiales sont à l'origine de plus des quatre cinquièmes de la masse mise en orbite au cours des trois dernières années, a-t-elle précisé, tandis que sa division Internet Starlink connecte “des millions de clients particuliers, d'entreprises et d'administrations publiques dans 164 pays, territoires et autres marchés”. Starlink représente actuellement la majeure partie du chiffre d'affaires de SpaceX.

La part du lion de son marché potentiel provient de xAI, qui est largement considérée comme un simple suiveur d’OpenAI et d’Anthropic, bien que SpaceX affirme que la combinaison de son infrastructure informatique d’IA, de son modèle et de l’accès à ses données en temps réel sur X “crée un avantage stratégique significatif”.

Les obstacles auxquels se heurte l'entreprise, compte tenu de son énorme valorisation, incluent les efforts déployés par des concurrents tels que Blue Origin, la société de Jeff Bezos, pour accélérer la commercialisation de l'espace et décrocher des contrats gouvernementaux dans le but de conquérir de nouveaux marchés au-delà de la Terre.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération.