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SpaceX, la société d'Elon Musk, en pourparlers pour fournir de la puissance de calcul au Pentagone, selon le WSJ
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 4, 5, 8 et 9)

SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, est en pourparlers pour fournir au ministère américain de la Défense un accès à une capacité de centre de données évaluée à plusieurs milliards de dollars afin d'exploiter des modèles d'IA, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des sources proches du dossier.

Un tel accord élargirait la collaboration existante entre le Pentagone et SpaceX, un partenaire clé pour les lancements de fusées, les communications par satellite et le suivi des missiles.

Selon cet article, les employés de SpaceX auraient discuté de projets visant à concurrencer plus directement les entreprises de néocloud telles que CoreWeave CRWV.O en vendant de la capacité de calcul à des clients du secteur de l’IA à des prix plus bas.

À l’instar de nombreuses grandes entreprises, le ministère de la Défense cherche à se doter de capacités supplémentaires de cloud computing pour soutenir les agences de renseignement et les applications militaires d’IA.

Amazon AMZN.O a annoncé à la fin de l’année dernière qu’elle investirait jusqu’à 50 milliards de dollars pour développer ses capacités en matière d’IA et de supercalcul destinées aux clients du gouvernement américain via son activité de cloud computing Amazon Web Services.

Les discussions entre SpaceX et le Pentagone se poursuivent et pourraient encore échouer, a rapporté le WSJ.

SpaceX et le Pentagone n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

L'entreprise spatiale a conclu des accords similaires ces derniers mois. En juin, SpaceX a signé un contrat pluriannuel de services cloud avec Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , lui donnant accès à environ 110 000 puces Nvidia

NVDA.O et à l'infrastructure informatique associée.

Anthropic a annoncé en mai avoir conclu un accord lui permettant d’utiliser l’intégralité de la puissance de calcul du centre Colossus 1 de SpaceX à Memphis, gagnant ainsi 300 mégawatts de capacité supplémentaire.

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