SpaceX et Tesla voient leurs pertes s'aggraver alors que les résultats des élections de mi-mandat jettent une ombre sur les perspectives concernant les centres de données et les fusions

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* Les entreprises sont en passe de perdre plus de 380 milliards de dollars en capitalisation boursière cette semaine

* Musk a déclaré que des comités spéciaux au sein des deux entreprises étudiaient la possibilité d'une fusion

* Les résultats des élections de mi-mandat au Texas pourraient renforcer la surveillance des activités de Musk

par Akash Sriram

Les actions des sociétés d’Elon Musk, SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , ont chuté jeudi, prolongeant les pertes de la séance précédente, les investisseurs craignant que les victoires démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ne ralentissent le développement des centres de données.

SpaceX, qui a su tirer parti de l’essor des centres de données dédiés à l’IA, a son siège social au Texas, tout comme Tesla, où les démocrates ont remporté mardi les élections au Sénat, au poste de gouverneur et à celui de procureur général. Musk avait dépensé sans compter pour soutenir les républicains lors de ces élections de mi-mandat.

Cette vague de ventes reflète également la crainte que les gains des démocrates n’entraînent un contrôle plus strict des activités de Musk.

Au total, les entreprises de Musk étaient en passe de perdre plus de 380 milliards de dollars de capitalisation boursière cette semaine. L’action Tesla a chuté de plus de 11 % jeudi, tandis que celle de SpaceX a reculé de près de 9 %.

Les centres de données sont devenus un sujet politique brûlant dans cet État. SpaceX s’est de plus en plus tourné vers le calcul par IA comme source de revenus, plus de la moitié de son chiffre d’affaires du troisième trimestre provenant de la location de capacité de calcul.

Les analystes de Goldman Sachs ont estimé cette semaine que les victoires démocrates aux niveaux de l’État et des collectivités locales risquaient d’entraîner des moratoires à court terme sur les centres de données, ce qui pourrait affecter environ 45 % des projets d’extension de capacité des centres de données aux États-Unis.

Tesla est également impliqué dans ce développement, sa division énergie proposant des systèmes de stockage aux opérateurs de centres de données.

En octobre, Musk a annoncé le projet « Terafab », un complexe de fabrication de puces commun à Tesla et SpaceX au Texas, dont le coût pourrait atteindre 119 milliards de dollars.

Les résultats des élections de mi-mandat pourraient également compliquer une éventuelle fusion des deux entreprises, ont indiqué les analystes.

“Nous pensons qu’une fusion entre SpaceX et Tesla aura lieu, mais elle se heurte désormais à un parcours réglementaire bien plus difficile pour aboutir en 2027, compte tenu de ce nouveau contexte politique favorable aux démocrates à Washington et au Texas”, a déclaré Dan Ives, associé et directeur général senior chez Yorkville Ives & Co.

Musk a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de SpaceX le mois dernier qu’une fusion avec Tesla serait une “bonne idée” et que des comités spéciaux au sein des deux entreprises étudiaient un accord potentiel.