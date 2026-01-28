SpaceX envisage une introduction en bourse en juin 2026 à une valorisation de 1 500 milliards de dollars, selon le FT

SpaceX, la société d'Elon Musk, envisage une introduction en bourse à la mi-juin, visant à lever jusqu'à 50 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1 500 milliards de dollars, a déclaré le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'objectif de collecte de fonds rapporté double les rapports précédents , positionnant la cotation de la société de fusées et de satellites comme la plus importante de l'histoire en termes de taille de l'opération, après l'introduction en bourse de 29 milliards de dollars de Saudi Aramco 2223.SE en 2019.

L'introduction en bourse a donné à Aramco une capitalisation boursière de 1 700 milliards de dollars, et c'est la seule opération achevée à avoir atteint une valorisation de plus de 1 000 milliards de dollars.

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a eu des entretiens et des appels Zoom avec des investisseurs privés existants depuis décembre afin d'envisager une introduction en bourse à la mi-2026, a ajouté le journal.

Alors que Musk a longtemps exprimé sa préférence pour le maintien de SpaceX en tant qu'entreprise privée, des personnes familières avec sa pensée ont indiqué que la valorisation croissante de la société et le succès de son service satellite-internet Starlink ont provoqué un changement de stratégie .

SpaceX est en train de préparer quatre banques de Wall Street à jouer un rôle de premier plan lors de ses débuts sur le marché, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant une source.

Les marchés financiers mondiaux se préparent à une année de cotations américaines potentiellement gigantesques, SpaceX en tête, et les entreprises d'intelligence artificielle Anthropic et OpenAI préparant également le terrain pour des introductions en bourse potentielles.

Un rebond de l'activité du marché des capitaux américains a commencé en 2025 après trois années d'activité limitée, en partie à cause de la volatilité et des tensions géopolitiques persistantes.

Les technologies spatiales sont un secteur très fermé, mais elles sont recherchées par les investisseurs désireux de s'exposer à la lumière des perspectives de développement rapide, ont déclaré les analystes.