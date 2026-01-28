 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX envisage une introduction en bourse en juin 2026 à une valorisation de 1 500 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 07:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 3 à 9)

SpaceX, la société d'Elon Musk, envisage une introduction en bourse à la mi-juin, visant à lever jusqu'à 50 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1 500 milliards de dollars, a déclaré le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'objectif de collecte de fonds rapporté double les rapports précédents , positionnant la cotation de la société de fusées et de satellites comme la plus importante de l'histoire en termes de taille de l'opération, après l'introduction en bourse de 29 milliards de dollars de Saudi Aramco 2223.SE en 2019.

L'introduction en bourse a donné à Aramco une capitalisation boursière de 1 700 milliards de dollars, et c'est la seule opération achevée à avoir atteint une valorisation de plus de 1 000 milliards de dollars.

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a eu des entretiens et des appels Zoom avec des investisseurs privés existants depuis décembre afin d'envisager une introduction en bourse à la mi-2026, a ajouté le journal.

Alors que Musk a longtemps exprimé sa préférence pour le maintien de SpaceX en tant qu'entreprise privée, des personnes familières avec sa pensée ont indiqué que la valorisation croissante de la société et le succès de son service satellite-internet Starlink ont provoqué un changement de stratégie .

SpaceX est en train de préparer quatre banques de Wall Street à jouer un rôle de premier plan lors de ses débuts sur le marché, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant une source.

Les marchés financiers mondiaux se préparent à une année de cotations américaines potentiellement gigantesques, SpaceX en tête, et les entreprises d'intelligence artificielle Anthropic et OpenAI préparant également le terrain pour des introductions en bourse potentielles.

Un rebond de l'activité du marché des capitaux américains a commencé en 2025 après trois années d'activité limitée, en partie à cause de la volatilité et des tensions géopolitiques persistantes.

Les technologies spatiales sont un secteur très fermé, mais elles sont recherchées par les investisseurs désireux de s'exposer à la lumière des perspectives de développement rapide, ont déclaré les analystes.

Valeurs associées

Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,03 USD Ice Europ +0,49%
Pétrole WTI
62,88 USD Ice Europ +0,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le restaurant Hyperloop au Futuroscope, un parc de Compagnie des Alpes. (Crédit: / Compagnie des Alpes)
    A suivre aujourd'hui... Cie des Alpes
    information fournie par AOF 28.01.2026 07:53 

    (AOF) - Portée par une forte activité dans les domaines skiables, une dynamique soutenue dans l'hébergement et des parcs de loisirs toujours en croissance, la société débute le nouvel exercice sur des bases solides. Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • L'ancienne première dame de Corée du Sud, Kim Keon Hee, arrive au tribunal central de Séoul, le 12 août 2025 ( POOL / JUNG YEON-JE )
    Corée du Sud: l'ex-première dame Kim Keon Hee condamnée à 20 mois de prison pour corruption
    information fournie par AFP 28.01.2026 07:38 

    Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ex-première dame du pays, Kim Keon Hee, à 20 mois de prison pour corruption, après l'incarcération de son mari pour des actes liés à sa déclaration de la loi martiale en 2024. "La prévenue est condamnée à un an et huit ... Lire la suite

  • Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 27 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )
    Minneapolis: un conseiller de Trump suggère des manquements de la part des policiers fédéraux
    information fournie par AFP 28.01.2026 07:23 

    Un conseiller du président américain, Donald Trump, a évoqué pour la première fois mardi de possibles manquements au "protocole" de la part des policiers fédéraux de l'immigration lors de la mort par balles d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, pendant des protestations ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank