SpaceX envisage de déposer un dossier confidentiel d'introduction en bourse dès le mois de mars, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SpaceX, la société d'Elon Musk, souhaite déposer un dossier confidentiel en vue d'une introduction en bourse dès le mois prochain, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.
