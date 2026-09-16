SpaceX en hausse après que Cathie Wood, d'Ark, a estimé à 10.000 milliards de dollars le chiffre d'affaires de Starship d'ici 2030

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16 septembre - ** L'action SpaceX SPCX.O progresse de 4,7 % à 150,10 dollars après une publication optimiste de Cathie Wood, investisseuse américaine dans le secteur technologique et fondatrice d'Ark Investment Management, sur la plateforme de réseaux sociaux X.com

** Dans un message publié mardi soir, Mme Wood a écrit: “Chaque lancement de Starship pourrait générer 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires. Elon vise 10.000 vols par an, soit 10.000 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour Starship, d’ici 2030. Si SpaceX atteint cet objectif, son introduction en bourse de 1.750 milliards de dollars sera considérée, avec le recul, comme une opportunité d’investissement à forte valeur ajoutée!”

** Ces commentaires font suite à l’annonce faite plus tôt dans la journée par SPCX, qui a déclaré se préparer à lancer son prochain essai en vol de Starship dès le 22 septembre, une mission qui devrait mettre le véhicule en orbite pour la première fois et déployer des satellites Starlink V3

** SPCX représente 6,3 % de l’ETF Innovation d’Ark Invest

ARKK.P , ce qui en fait la principale position du fonds après Tesla TSLA.O

** Le cours de SPCX a progressé d’environ 11 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 135 dollars