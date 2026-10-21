SpaceX en hausse après la publication de résultats solides ; Musk évoque une fusion avec Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de SpaceX SPCX.O progressent de 9% à 161,07 dollars en pré-ouverture

** La société annonce une hausse de 161% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par l'essor de son activité d'intelligence artificielle et la croissance régulière de sa division d'Internet par satellite Starlink

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est établi à 14,6 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 12,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elon Musk estime qu'une fusion de ses deux sociétés, SpaceX et Tesla TSLA.O , serait "une bonne idée" et précise qu'elles ont formé des comités spéciaux pour discuter d'une union

** L'action Tesla progresse de 1,8%

** Le cours de SPCX est supérieur d’environ 9,5% au prix d’introduction en bourse de 135 dollars, tandis que celui de TSLA a perdu environ 17% depuis le début de l’année