 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX en hausse après la publication de résultats solides ; Musk évoque une fusion avec Tesla
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 10:21

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de SpaceX SPCX.O progressent de 9% à 161,07 dollars en pré-ouverture

** La société annonce une hausse de 161% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par l'essor de son activité d'intelligence artificielle et la croissance régulière de sa division d'Internet par satellite Starlink

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est établi à 14,6 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 12,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elon Musk estime qu'une fusion de ses deux sociétés, SpaceX et Tesla TSLA.O , serait "une bonne idée" et précise qu'elles ont formé des comités spéciaux pour discuter d'une union

** L'action Tesla progresse de 1,8%

** Le cours de SPCX est supérieur d’environ 9,5% au prix d’introduction en bourse de 135 dollars, tandis que celui de TSLA a perdu environ 17% depuis le début de l’année

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

SPACEX
147,9400 USD NASDAQ -0,01%
TESLA
373,7100 USD NASDAQ +1,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 871,66 +0,42%
VUSION
137,2 +13,48%
Pétrole Brent
110,03 +0,80%
ESSILORLUXOTTICA
171,7 +14,09%
ATOS GROUP
26,44 +15,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank