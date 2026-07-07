SpaceX en baisse avant son intégration dans le Nasdaq 100 ; les sociétés de courtage lancent leur couverture

Les actions de SpaceX SPCX.O reculent de 1,3 % à 158,32 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

La société va intégrer le Nasdaq-100 link, 15 jours après son introduction en bourse, ce qui en fait l'une des intégrations les plus rapides de l'histoire

Les courtiers lancent leur couverture du titre à l'issue de la période de silence sur les analyses, avec des notations globalement optimistes

«Les perspectives de SpaceX dépendent du succès de ses capacités de lancement spatial (en particulier Starship), la création de valeur provenant principalement de l'IA via des centres de données orbitaux» - Bernstein

Le mois dernier, Oppenheimer a été le premier à lancer sa couverture avec une note «surperformer»

Le cours cible médian actuel des 13 analystes couvrant le titre est de 216 dollars – données compilées par LSEG

L'action SPCX a progressé de plus de 6 % depuis son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))