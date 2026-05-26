SpaceX devrait faire rapidement son entrée dans les indices américains et mondiaux en vertu des nouvelles règles du FTSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon le fournisseur d'indices FTSE Russell, la société SpaceX d'Elon Musk est éligible à l'intégration à la fois dans les indices Russell U.S. Equity et dans la série d'indices FTSE Global Equity, en vertu des nouvelles règles d'entrée rapide qui viennent d'être annoncées.

FTSE Russell, une entité d' LSEG.L du London Stock Exchange Group, a proposé en février d'introduire un mécanisme d'entrée rapide pour les introductions en bourse et de réviser les critères d'éligibilité de ses indices Russell U.S. Equity.

SpaceX devrait afficher une capitalisation boursière investissable d'environ 70 milliards de dollars, un chiffre qui franchit deux seuils d'éligibilité majeurs pour les indices: le seuil de 17,5 milliards de dollars ajusté au marché pour l'inclusion dans le Russell Top 500 et le seuil d'entrée rapide de 13,5 milliards de dollars fixé par le FTSE GEIS, a indiqué le fournisseur d'indices.

L'introduction en bourse de SpaceX devrait être le point d'orgue de ce qui s'annonce comme l'une des années les plus chargées en introductions en bourse de ces dernières années, plusieurs entreprises et start-ups de renom financées par du capital-risque, dont OpenAI et Anthropic, préparant le terrain pour leurs débuts respectifs.

L'entreprise spatiale de Musk, qui envisage une introduction en bourse qui pourrait la valoriser à 1 750 milliards de dollars , devrait être ajoutée aux indices Russell Top 50, Russell Top 200 et Russell 1000.

Elle pourrait également être incluse dans les indices FTSE GEIS Global All Series, FTSE All-World, FTSE World Index et FTSE Global Total Cap.

Le fournisseur d'indices a toutefois précisé que cette évaluation repose sur le dossier S-1 actuel de SpaceX et sur des informations publiques limitées, et qu'elle pourrait être réévaluée en fonction des documents déposés ultérieurement.

SpaceX vise une cotation de ses actions dès le 12 juin, avec un lancement de la tournée de présentation prévu pour le 4 juin et une mise en vente des actions attendue dès le 11 juin, a rapporté Reuters.