SpaceX dépose un projet de construction d'une usine de puces Terafab d'une valeur de 55 milliards de dollars au Texas

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* Cette usine vise à stimuler la production américaine de puces électroniques et à réduire la dépendance vis-à-vis d'autres fabricants

* SpaceX pourrait investir jusqu'à 119 milliards de dollars si le projet prend de l'ampleur

* Le dossier confidentiel S-1 de SpaceX mentionne l'absence de contrats d'approvisionnement à long terme en puces comme un risque

* Les élus locaux examineront la question d'un allègement de la taxe foncière pour Terafab lors de leur réunion de juin

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3, 7 à 11)

SpaceX, la société d'Elon Musk, a proposé un investissement initial de 55 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication de semi-conducteurs, baptisée Terafab, au Texas, selon un document rendu public mercredi.

Cette usine , un projet conjoint avec Tesla TSLA.O , intervient alors qu'Elon Musk cherche à s'assurer un accès interne à des puces de pointe, bien que les analystes estiment que l'ampleur de la capacité qu'il a décrite nécessiterait probablement un investissement bien plus important.

SpaceX vise également une introduction en bourse en juin qui pourrait valoriser la société à environ 1 750 milliards de dollars.

Musk a renforcé l'intégration des efforts en matière d'IA au sein de ses entreprises, SpaceX ayant racheté sa start-up xAI plus tôt cette année dans le cadre d'un accord axé sur la construction de centres de données spatiaux destinés au traitement de l'intelligence artificielle. L'entité fusionnée a été évaluée à 1 250 milliards de dollars.

Le projet Terafab impliquerait un complexe de fabrication de puces en plusieurs phases et de calcul avancé visant à stimuler la production nationale de semi-conducteurs aux États-Unis. SpaceX estime que l'investissement total pourrait atteindre 119 milliards de dollars si des phases supplémentaires sont menées à bien.

L'installation est prévue dans le comté de Grimes, au sein d'une zone de réinvestissement nouvellement désignée, où les responsables locaux devraient examiner un accord d'allègement de la taxe foncière lors d'une réunion en juin.

L'installation proposée pourrait contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs externes tels que Samsung

005930.KS et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

SpaceX a fait part de son intention de "fabriquer ses propres GPU" dans le cadre des "dépenses d'investissement substantielles" décrites dans son dossier d'enregistrement S-1, selon des extraits examinés par Reuters.

Le dossier mettait également en évidence les risques liés à l'approvisionnement, soulignant que la société ne disposait pas de contrats à long terme avec de nombreux fournisseurs directs de puces et qu'elle continuerait à dépendre fortement de tiers. SpaceX a ajouté qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle atteigne ses objectifs Terafab dans les délais prévus, voire qu'elle les atteigne tout court.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative américaine plus large visant à développer la fabrication nationale de semi-conducteurs dans un contexte de tensions géopolitiques et de risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

Signant sa volonté de faire appel à une expertise de fabrication externe, M. Musk a déclaré le mois dernier lors de la conférence sur les résultats du premier trimestre de Tesla que Terafab utiliserait le de processus 14A du fabricant de puces Intel INTC.O pour produire des puces.

Cette usine est destinée à fournir des puces pour les systèmes de conduite autonome de Tesla, ses robots humanoïdes et ses centres de données d'IA, illustrant l'ampleur de la demande en puissance de calcul dans l'ensemble des activités de Musk , alors qu'il intensifie ses investissements dans la mise en place de capacités informatiques de bout en bout.