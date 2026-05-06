SpaceX dépose un projet d’usine de puces "Terafab" à $55 mlds au Texas

SpaceX, en partenariat avec Tesla

TSLA.O , a proposé d'investir 55 milliards de dollars (46,72 milliards d'euros) dans la construction d’une usine de semi-conducteurs baptisée "Terafab" au Texas, selon un document rendu public mercredi.

La société du milliardaire américain Elon Musk cherche à sécuriser un accès interne aux puces avancées, bien que des analystes estiment que l’ampleur des capacités envisagées nécessiterait des investissements nettement plus importants.

SpaceX viserait une introduction en Bourse en juin, ce qui pourrait valoriser l’entreprise autour de 1.750 milliards de dollars.

Son projet porterait sur un complexe de fabrication de puces et de calcul avancé, développé en plusieurs phases, et destiné à renforcer la capacité de production nationale de semi-conducteurs aux États-Unis.

SpaceX estime que l’investissement total pourrait potentiellement atteindre 119 milliards de dollars.

L’implantation est prévue dans le comté de Grimes, au sein d’une zone de réinvestissement nouvellement désignée, où les autorités locales devraient examiner, lors d’une réunion en juin, un accord d’allègement fiscal portant sur la taxe foncière.

Elon Musk a à plusieurs reprises mis en garde contre les contraintes pesant sur l’approvisionnement en puces avancées, qualifiant la puissance de calcul de principale entrave au développement des systèmes d’intelligence artificielle.

L'usine pourrait contribuer à réduire la dépendance à l’égard de fournisseurs externes tels que Samsung 005930.KS et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

Ce projet s’inscrit également dans un effort plus large des États-Unis visant à accroître les capacités nationales de production de puces, dans un contexte de tensions géopolitiques et de risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement.

(Reportage Anhata Rooprai et Akash Sriram, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)