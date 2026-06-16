SpaceX dépasse la capitalisation boursière de Microsoft et d'Amazon alors que la dynamique post-introduction en bourse s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les options sur SpaceX font également leur entrée en bourse

* Le volume des échanges sur SpaceX dépasse largement celui des autres valeurs technologiques

(Mise à jour des cours et des graphiques) par Shashwat Chauhan et Medha Singh

Les actions de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, ont grimpé de plus de 14 % mardi, portant sa capitalisation boursière au-delà de celle d’Amazon.com et, brièvement, au-dessus de celle de Microsoft, ce qui la classe parmi les cinq entreprises les plus valorisées quelques jours seulement après son entrée en bourse spectaculaire.

Les actions de cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que de l’IA, affichaient en fin de séance une hausse de 14,3 % à 220 dollars, soit un bond de plus de 62 % par rapport au prix d’introduction en bourse de 135 dollars, ce qui confère à l’entreprise une capitalisation boursière d’environ 2,85 billions de dollars si ces gains se maintiennent. Le titre a été le principal moteur de la hausse de l’indice Nasdaq Composite .IXIC .

La valorisation d’Amazon AMZN.O s’élève à 2,64 billions de dollars. SpaceX a également brièvement dépassé la valorisation de Microsoft MSFT.O , qui s’élève à 2,92 billions de dollars. Les trois premières entreprises mondiales dépassent quant à elles les 4 billions de dollars de capitalisation boursière.

Les options sur SpaceX ont également commencé à être négociées, offrant aux investisseurs un autre moyen de parier sur l’avenir de ces actions nouvellement cotées.

"Les options SPCX sont lancées aujourd’hui, avec des échéances mensuelles standard et des prix d’exercice allant de 25 à 380 dollars. Si la demande d’options d’achat est forte, les courtiers pourraient être contraints d’acheter des actions SPCX dans ce contexte de faible liquidité", a déclaré Brent Kochuba, fondateur de la plateforme d’analyse d’options SpotGamma.

"À partir de la semaine prochaine, nous pourrions assister à une hausse de la demande sur l’indice, car davantage d’actions ne devraient pas être mises sur le marché avant un à deux mois."

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont indiqué que les investisseurs devaient se préparer à une volatilité, en particulier au début de la vie de SpaceX en tant que société cotée, en raison de son flottant relativement faible et de sa valorisation élevée.

"Nous pouvons affirmer avec certitude que cette valorisation n’a absolument aucun sens aujourd’hui. Les gens achètent des actions SpaceX dans l’espoir que d’autres en feront de même et feront grimper le cours — c’est de la spéculation", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 18,67 milliards de dollars l’année dernière et une perte nette de 4,94 milliards de dollars après sa fusion avec xAI, une entreprise déficitaire — contrairement à de nombreuses grandes entreprises technologiques de Wall Street qui ont affiché des résultats exceptionnels.

La hausse pourrait se poursuivre, car SpaceX est en passe d’être intégrée en procédure accélérée dans l’indice Nasdaq 100, ce qui en fera bientôt une position majeure pour les fonds passifs et les ETF qui répliquent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

FTSE Russell et MSCI s’apprêtent également à intégrer le titre dans leurs indices, à compter respectivement du 26 juin et du 29 juin.

"Bien que l’intégration dans un indice ne suffise généralement pas à elle seule à entraîner une réévaluation durable, nous estimons que la combinaison des flux passifs, de la dynamique haussière et d’un flottant limité devrait générer une hausse supérieure aux mouvements historiques observés lors d’une intégration dans un indice", a déclaré la société de courtage Zephirin Group, qui a lancé sa couverture du titre avec une recommandation "acheter". SpaceX a également annoncé lundi que ses chefs de file avaient exercé l’option "greenshoe" pour acheter des actions supplémentaires, portant ainsi le produit total de son introduction en bourse à 85,7 milliards de dollars, contre les 75 milliards levés la semaine dernière.

À 10 h 07 (heure de l’Est), plus de 23,1 milliards de dollars d’actions SpaceX avaient changé de mains, soit plusieurs fois les volumes de transactions combinés de Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O .

D'autres valeurs technologiques de premier plan, notamment Nvidia et Microsoft MSFT.O , affichaient une légère baisse.

Plus tôt dans la journée, SpaceX a également annoncé son intention d’acquérir la société de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars.