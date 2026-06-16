La CLCV assigne Engie pour allégations environnementales trompeuses

( AFP / ALAIN JOCARD )

L'association de consommateurs CLCV a annoncé mardi avoir assigné en justice Engie pour pratiques commerciales trompeuses visant le groupe énergétique "en raison de ses allégations environnementales", en lien avec une procédure similaire au niveau européen.

Une audience se tiendra le 14 septembre à 13H30 au tribunal judiciaire de Nanterre pour examiner cette assignation, a précisé l'association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) à l'AFP.

L'association reproche notamment à la société de mettre en avant des offres de produits énergétiques dits "verts", mais qui incluent en réalité du gaz fossile et des "promesses de performances environnementales futures concernant des objectifs tels que la neutralité carbone, alors même que l'on continue d'investir massivement dans le développement des énergies fossiles", écrit-elle dans un communiqué.

A l'appui de son assignation, l'association fournit des captures d'écran du site d'Engie qui stipulent que le "groupe Engie vise le Net zéro carbone d'ici 2045" ou encore que sa "stratégie est cohérente avec un réchauffement +bien en-dessous de 2°C+".

"Les arguments de compensation carbone selon lesquels certaines entreprises (par exemple Engie) affirment que les émissions liées au gaz sont compensées par des investissements dans des projets liés au climat menés ailleurs (par exemple, des plantations forestières) [sont] scientifiquement infondés", ajoute la CLCV.

L'association demande aux autorités d'infliger des amendes aux entreprises, d'informer les consommateurs et une indemnisation des consommateurs par les entreprises "pour avoir facturé des prix plus élevés pour des contrats d'énergie +verte+ ou des produits à base de combustibles fossiles sur la base d'allégations écologiques trompeuses".

"Nous examinerons attentivement la plainte dès qu'elle sera disponible. Nous restons pleinement engagés à assurer une communication claire, précise et vérifiable sur l'impact climatique de nos produits et services, conformément aux règles européennes et nationales applicables", a réagi Engie, sollicité par l'AFP.

La démarche de la CLCV s'insère dans une action plus globale dans onze pays européens, coordonnée par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).

Ce dernier a déposé une plainte auprès de la Commission européenne visant d'autres grandes entreprises du secteur énergétique comme Shell, TotalEnergies ou encore Eni Plenitude.

"Nos conclusions montrent que le +greenwashing+ est un problème systémique dans le secteur de l'énergie et qu'il justifie un examen plus large des allégations environnementales formulées par les négociants en énergie opérant également au niveau national", tance le BEUC, qui a également alerté le réseau CPC chargé de l'application de la législation de protection des consommateurs.