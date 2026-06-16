SpaceX dépasse la capitalisation boursière d'Amazon alors que la cotation de ses options stimule la hausse de son cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article)

* SpaceX dépasse Amazon et devance brièvement Microsoft en termes de capitalisation boursière

* Les options contribuent à la hausse des cours et à l'explosion des volumes

* La frénésie boursière devrait se poursuivre avec l’intégration prochaine de l’action dans l’indice

par Shashwat Chauhan, Medha Singh et Saqib Iqbal Ahmed

Mardi, SpaceX SPCX.O a largement dépassé la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O et a brièvement dépassé celle de Microsoft MSFT.O , grimpant rapidement dans le classement des entreprises les plus valorisées au monde lors d’une journée boursière mouvementée, alimentée par une activité frénétique sur les contrats d’options de la société récemment cotés.

L'action SpaceX a progressé de 10 % à 211,63 dollars après avoir atteint un plus haut à 225,64 dollars, conférant à l'entreprise d'Elon Musk une capitalisation boursière supérieure à 2 700 milliards de dollars — soit près de 1 000 milliards de dollars de plus que sa valorisation record lors de son introduction en bourse la semaine dernière.

Les actions ont bondi alors que les investisseurs se ruent pour parier sur l’empire tentaculaire de SpaceX, qui s’étend des fusées à l’intelligence artificielle.

L’un des principaux moteurs de cette hausse précoce a été le lancement mardi d’options sur les actions SpaceX, qui confèrent le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre les actions à un certain prix avant une date déterminée. Elles sont souvent utilisées par les traders cherchant à tirer profit de l’intérêt croissant pour une action ou à parier sur une hausse ou une baisse rapide de son cours. Selon les données de Trade Alert, plus de 500 000 contrats d’options sur SpaceX ont changé de mains dès la première heure de transactions. Le volume important de transactions sur les options « haussières » de SpaceX a probablement contribué à faire grimper le cours de l’action en début de séance, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d’analyse des options SpotGamma.

Une forte hausse du volume des options peut parfois entraîner des fluctuations du cours de l’action sous-jacente, car les courtiers en options, qui facilitent les transactions en prenant la contrepartie des opérations sur options, achètent et vendent des actions pour couvrir leur propre risque.

« Si vous êtes un teneur de marché, vous ne pouvez pas couvrir votre position sur SpaceX avec autre chose que des actions SpaceX », a-t-il déclaré.

Le volume des échanges sur les actions SpaceX a été colossal, avec 200 millions d’actions échangées à midi (heure de la côte Est), selon les données de LSEG. Le chiffre d’affaires des actions SpaceX, qui reflète la valeur approximative en dollars des transactions de la journée, a été le plus élevé parmi les grandes entreprises cotées aux États-Unis, atteignant 44 milliards de dollars, devançant ainsi le fabricant de puces Micron Technology MU.N avec 28 milliards de dollars.

Cette nouvelle flambée des actions SpaceX s’est produite alors que les valeurs technologiques étaient globalement en baisse, l’indice des semi-conducteurs .SOX reculant de 3 % et l’indice Nasdaq Composite .IXIC perdant 0,4 %. Parmi les titres en baisse figuraient les actions de la bourse d’options CBOE Global Markets CBOE.K , en recul de 6 %, tandis que celles de son concurrent CME Group CME.O reculaient de 2 %, dernier signe en date de l’inquiétude des investisseurs face à l’essor des contrats à terme perpétuels — des contrats sans date d’échéance qui permettent aux traders de parier sur les fluctuations de cours sans détenir d’actions ni d’autres actifs.

« Il est temps d’approuver des contrats à terme réglementés sans date d’échéance », a déclaré lundi sur CNBC Michael Selig, président de la Commodity Futures Trading Commission. « Nous allons veiller à ce que ce produit soit disponible, mais qu’il soit bien réglementé ici, aux États-Unis. »

ACTIVITÉ BOURSIÈRE INTENSE ET VOLATILITÉ ACCRUE PRÉVUE

Les investisseurs particuliers — qui ont reçu environ 20 % de l’allocation de l’introduction en bourse de SpaceX — avaient acheté pour 43,2 millions de dollars nets d’actions à 10 h 10 (heure de l’Est), s’appuyant sur plus de 200 millions de dollars d’achats nets au cours des deux dernières séances, selon les données de Vanda Research.

« C’est une entreprise valorisée à 2 500 milliards de dollars, mais vu la façon dont elle se négocie, on a vraiment l’impression qu’il s’agit d’une de ces actions « meme », a déclaré Joe Saluzzi, codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

« Nous avons déjà observé ce genre de dynamique par le passé; ces titres ont tendance à s’envoler et il faut se montrer très, très prudent avec ce type de valeurs. »

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont indiqué que les investisseurs devaient se préparer à une forte volatilité en raison du flottant relativement faible et de la valorisation élevée de SpaceX.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 18,67 milliards de dollars l’année dernière et une perte nette de 4,94 milliards de dollars après sa fusion avec xAI, une entreprise déficitaire — contrairement à bon nombre de grandes entreprises technologiques de Wall Street qui ont affiché des résultats exceptionnels.

Mardi, sa capitalisation boursière a dépassé celle d’Amazon, à 2 650 milliards de dollars, et a brièvement dépassé celle de Microsoft, à 2 920 milliards de dollars. Viennent ensuite Apple

AAPL.O , Alphabet GOOGL.O et Nvidia NVDA.O , dont la capitalisation boursière dépasse tous les 4 000 milliards de dollars.

COMPTE À REBOURS AVANT L'INTÉGRATION À L'INDICE

Selon les analystes et les investisseurs, cette hausse pourrait se poursuivre, car SpaceX est en passe d’être intégré en procédure accélérée au Nasdaq 100, ce qui en fera bientôt une position majeure pour les fonds passifs et les ETF qui répliquent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

FTSE Russell et MSCI s’apprêtent également à intégrer le titre dans leurs indices, avec effet respectivement le 26 et le 29 juin.

« Bien que l’intégration dans un indice ne suffise généralement pas à elle seule à entraîner une réévaluation durable, nous estimons que la combinaison des flux passifs, de la dynamique haussière et d’un flottant limité devrait générer une hausse supérieure aux mouvements historiques observés lors d’une intégration dans un indice », a déclaré la société de courtage Zephirin Group, qui a lancé sa couverture du titre avec une recommandation « acheter ». SpaceX a également annoncé lundi que ses chefs de file avaient exercé l’option « greenshoe » pour acheter des actions supplémentaires, portant ainsi le produit total de son introduction en bourse à 85,7 milliards de dollars, contre les 75 milliards levés la semaine dernière. Plus tôt dans la journée, SpaceX avait également annoncé son intention d’acquérir la société de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars.

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